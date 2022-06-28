https://ria.ru/20220628/gaz-1798670745.html

В Кремле прокомментировали идею G7 установить потолок цен на российский газ

В Кремле прокомментировали идею G7 установить потолок цен на российский газ - РИА Новости, 28.06.2022

В Кремле прокомментировали идею G7 установить потолок цен на российский газ

Изменение цен на российский газ - предмет переговоров с "Газпромом", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:54

2022-06-28T12:54

2022-06-28T13:44

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газпром

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дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Изменение цен на российский газ - предмет переговоров с "Газпромом", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что G7 изучает возможности установления цен на российский газ."Зависит от направлений, зависит от того решения, которое примет "Газпром". Наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов и изменении цены, насколько с юридической точки зрения это возможно, и так далее... Это предмет переговоров, предмет контакта", - ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20220628/gaz-1798629631.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, природный газ, экономика, европа, g7, газпром, цены, дмитрий песков