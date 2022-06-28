Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали идею G7 установить потолок цен на российский газ - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/gaz-1798670745.html
В Кремле прокомментировали идею G7 установить потолок цен на российский газ
В Кремле прокомментировали идею G7 установить потолок цен на российский газ - РИА Новости, 28.06.2022
В Кремле прокомментировали идею G7 установить потолок цен на российский газ
Изменение цен на российский газ - предмет переговоров с "Газпромом", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:54
2022-06-28T13:44
в мире
природный газ
экономика
европа
g7
газпром
цены
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_253762f7b354275ac406d7df2270d16e.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Изменение цен на российский газ - предмет переговоров с "Газпромом", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что G7 изучает возможности установления цен на российский газ."Зависит от направлений, зависит от того решения, которое примет "Газпром". Наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов и изменении цены, насколько с юридической точки зрения это возможно, и так далее... Это предмет переговоров, предмет контакта", - ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20220628/gaz-1798629631.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_ac51d136986cc0a53143730eba9c6b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, природный газ, экономика, европа, g7, газпром, цены, дмитрий песков
12:54 28.06.2022 (обновлено: 13:44 28.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали идею G7 установить потолок цен на российский газ

Песков назвал намерение стран G7 установить цены на российский газ предметом переговоров

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Изменение цен на российский газ - предмет переговоров с "Газпромом", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что G7 изучает возможности установления цен на российский газ.
"Зависит от направлений, зависит от того решения, которое примет "Газпром". Наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов и изменении цены, насколько с юридической точки зрения это возможно, и так далее... Это предмет переговоров, предмет контакта", - ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 11:01
В Польше захотели ответить России на прекращение поставок газа
 
В миреПриродный газЭкономикаЕвропаG7ГазпромЦеныДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала