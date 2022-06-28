https://ria.ru/20220628/gaz-1798629631.html

В Польше захотели ответить России на прекращение поставок газа

В Польше захотели ответить России на прекращение поставок газа - РИА Новости, 28.06.2022

В Польше захотели ответить России на прекращение поставок газа

Варшава собирается выставить счет "Газпрому" за прекращение поставок газа после отказа Польши платить за российское сырье в рублях, пишет издание Wirtualna... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:01

2022-06-28T11:01

2022-06-28T15:23

экономика

газпром

цены на нефть

польша

россия

евросоюз

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Варшава собирается выставить счет "Газпрому" за прекращение поставок газа после отказа Польши платить за российское сырье в рублях, пишет издание Wirtualna Polska со ссылкой на заявление министра государственных активов Яцека Сасина. "Мы уже договорились с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG. — Прим. ред.) по этому вопросу. Не может быть так, чтобы такого рода решения принимались в одностороннем порядке", — отметил чиновник. На фоне санкций из-за ситуации на Украине с 1 апреля Москва принимает плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в валютах ЕС и США. Президент России Владимир Путин уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматриваться как неисполнение обязательств по контрактам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неуплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

https://ria.ru/20220627/krizis-1798515190.html

https://ria.ru/20220623/gaz-1797453192.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, газпром, цены на нефть, польша, россия, евросоюз, владимир путин