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В Польше захотели ответить России на прекращение поставок газа - РИА Новости, 28.06.2022
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В Польше захотели ответить России на прекращение поставок газа
В Польше захотели ответить России на прекращение поставок газа - РИА Новости, 28.06.2022
В Польше захотели ответить России на прекращение поставок газа
Варшава собирается выставить счет "Газпрому" за прекращение поставок газа после отказа Польши платить за российское сырье в рублях, пишет издание Wirtualna... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:01
2022-06-28T15:23
экономика
газпром
цены на нефть
польша
россия
евросоюз
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Варшава собирается выставить счет "Газпрому" за прекращение поставок газа после отказа Польши платить за российское сырье в рублях, пишет издание Wirtualna Polska со ссылкой на заявление министра государственных активов Яцека Сасина. "Мы уже договорились с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG. — Прим. ред.) по этому вопросу. Не может быть так, чтобы такого рода решения принимались в одностороннем порядке", — отметил чиновник. На фоне санкций из-за ситуации на Украине с 1 апреля Москва принимает плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в валютах ЕС и США. Президент России Владимир Путин уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматриваться как неисполнение обязательств по контрактам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неуплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
https://ria.ru/20220627/krizis-1798515190.html
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экономика, газпром, цены на нефть, польша, россия, евросоюз, владимир путин
11:01 28.06.2022 (обновлено: 15:23 28.06.2022)
 
В Польше захотели ответить России на прекращение поставок газа

Wirtualna Polska пишет, что Польша выставит "Газпрому" счет за прекращение поставок газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Варшава собирается выставить счет "Газпрому" за прекращение поставок газа после отказа Польши платить за российское сырье в рублях, пишет издание Wirtualna Polska со ссылкой на заявление министра государственных активов Яцека Сасина.

"Мы уже договорились с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG. — Прим. ред.) по этому вопросу. Не может быть так, чтобы такого рода решения принимались в одностороннем порядке", — отметил чиновник.
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На фоне санкций из-за ситуации на Украине с 1 апреля Москва принимает плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в валютах ЕС и США. Президент России Владимир Путин уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматриваться как неисполнение обязательств по контрактам.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неуплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
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