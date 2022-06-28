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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 28.06.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" - 42,2 миллиона кубометров на 28 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:12
2022-06-28T10:12
2022-06-28T10:12
экономика
россия
украина
луганская народная республика
европа
газпром
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" - 42,2 миллиона кубометров на 28 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,2 миллиона кубометров на 28 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, луганская народная республика, европа, газпром, санкции в отношении россии
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 42,2 миллиона кубов на 28 июня