https://ria.ru/20220628/garmash-1798643096.html
Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр
Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр - РИА Новости, 28.06.2022
Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр
Российский актер Сергей Гармаш планирует участвовать в восстановлении деятельности Херсонского областного академического музыкально-драматического театра,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:39
2022-06-28T11:39
2022-06-28T11:39
специальная военная операция на украине
новости культуры
херсонская область
россия
херсон
сергей гармаш
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149594/08/1495940833_0:186:2705:1708_1920x0_80_0_0_6d6ace63bb50c7d5731078bfb1dd1634.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский актер Сергей Гармаш планирует участвовать в восстановлении деятельности Херсонского областного академического музыкально-драматического театра, сообщил руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович… Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра… Областной музыкально-драматический театр. Он в нем начинал свою деятельность как актер", - сказал Сальдо на селекторном совещании по реализации акции "Единой России" "Книги – Донбассу".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220405/bezrukov-1781921372.html
херсонская область
россия
херсон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149594/08/1495940833_0:0:2705:2030_1920x0_80_0_0_0e46a22d7a16b59e3d07a54b263277b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, херсонская область , россия, херсон, сергей гармаш, украина, ситуация в днр и лнр
Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр
Гармаш решил поучаствовать в восстановлении Херсонского музыкально-драматического театра