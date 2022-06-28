https://ria.ru/20220628/garmash-1798643096.html

Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр

Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр - РИА Новости, 28.06.2022

Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр

Российский актер Сергей Гармаш планирует участвовать в восстановлении деятельности Херсонского областного академического музыкально-драматического театра,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:39

2022-06-28T11:39

2022-06-28T11:39

специальная военная операция на украине

новости культуры

херсонская область

россия

херсон

сергей гармаш

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский актер Сергей Гармаш планирует участвовать в восстановлении деятельности Херсонского областного академического музыкально-драматического театра, сообщил руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович… Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра… Областной музыкально-драматический театр. Он в нем начинал свою деятельность как актер", - сказал Сальдо на селекторном совещании по реализации акции "Единой России" "Книги – Донбассу".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220405/bezrukov-1781921372.html

херсонская область

россия

херсон

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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