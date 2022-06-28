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Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/garmash-1798643096.html
Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр
Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр - РИА Новости, 28.06.2022
Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр
Российский актер Сергей Гармаш планирует участвовать в восстановлении деятельности Херсонского областного академического музыкально-драматического театра,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:39
2022-06-28T11:39
специальная военная операция на украине
новости культуры
херсонская область
россия
херсон
сергей гармаш
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский актер Сергей Гармаш планирует участвовать в восстановлении деятельности Херсонского областного академического музыкально-драматического театра, сообщил руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович… Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра… Областной музыкально-драматический театр. Он в нем начинал свою деятельность как актер", - сказал Сальдо на селекторном совещании по реализации акции "Единой России" "Книги – Донбассу".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область
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новости культуры, херсонская область , россия, херсон, сергей гармаш, украина, ситуация в днр и лнр
11:39 28.06.2022
 
Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр

Гармаш решил поучаствовать в восстановлении Херсонского музыкально-драматического театра

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Сергей Гармаш
Актер Сергей Гармаш - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Сергей Гармаш. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский актер Сергей Гармаш планирует участвовать в восстановлении деятельности Херсонского областного академического музыкально-драматического театра, сообщил руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович… Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра… Областной музыкально-драматический театр. Он в нем начинал свою деятельность как актер", - сказал Сальдо на селекторном совещании по реализации акции "Единой России" "Книги – Донбассу".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеНовости культурыХерсонская областьРоссияХерсонСергей ГармашУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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