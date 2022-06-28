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Премьер Японии анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме - РИА Новости, 28.06.2022
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Премьер Японии анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме
Премьер Японии анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме - РИА Новости, 28.06.2022
Премьер Японии анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил другим лидерам G7, что следующий саммит "Большой семерки" пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года, сообщило агентство... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:28
2022-06-28T14:28
в мире
япония
хиросима (префектура)
g7
саммит g7
фумио кисида
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ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил другим лидерам G7, что следующий саммит "Большой семерки" пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в дипломатических кругах."Он подчеркнул, что нет лучшего места, чем Хиросима, чтобы продемонстрировать приверженность миру и клятве о том, что человечество никогда больше не познает разрушения от ядерного оружия", - цитирует агентство слова источника.В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.
https://ria.ru/20220628/sammit-1798663823.html
япония
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в мире, япония, хиросима (префектура), g7, саммит g7, фумио кисида
14:28 28.06.2022
 
Премьер Японии анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме

Премьер Японии Кисида анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме с 19 по 21 мая 2023 года

© AP Photo / Pool / Lukas BarthВстреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия
Встреча лидеров стран Большой семерки в замке Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Встреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил другим лидерам G7, что следующий саммит "Большой семерки" пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Он подчеркнул, что нет лучшего места, чем Хиросима, чтобы продемонстрировать приверженность миру и клятве о том, что человечество никогда больше не познает разрушения от ядерного оружия", - цитирует агентство слова источника.
В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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В миреЯпонияХиросима (префектура)G7Саммит G7Фумио Кисида
 
 
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