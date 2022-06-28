https://ria.ru/20220628/g7-1798709752.html
Премьер Японии анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме
Премьер Японии анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме - РИА Новости, 28.06.2022
Премьер Японии анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил другим лидерам G7, что следующий саммит "Большой семерки" пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года, сообщило агентство... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:28
2022-06-28T14:28
2022-06-28T14:28
в мире
япония
хиросима (префектура)
g7
саммит g7
фумио кисида
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ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил другим лидерам G7, что следующий саммит "Большой семерки" пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в дипломатических кругах."Он подчеркнул, что нет лучшего места, чем Хиросима, чтобы продемонстрировать приверженность миру и клятве о том, что человечество никогда больше не познает разрушения от ядерного оружия", - цитирует агентство слова источника.В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.
https://ria.ru/20220628/sammit-1798663823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хиросима (префектура), g7, саммит g7, фумио кисида
Премьер Японии анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме
Премьер Японии Кисида анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме с 19 по 21 мая 2023 года