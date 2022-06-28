https://ria.ru/20220628/g7-1798709752.html

Премьер Японии анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме

Премьер Японии анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме - РИА Новости, 28.06.2022

Премьер Японии анонсировал следующий саммит G7 в Хиросиме

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил другим лидерам G7, что следующий саммит "Большой семерки" пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года, сообщило агентство... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:28

2022-06-28T14:28

2022-06-28T14:28

в мире

япония

хиросима (префектура)

g7

саммит g7

фумио кисида

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ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил другим лидерам G7, что следующий саммит "Большой семерки" пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в дипломатических кругах."Он подчеркнул, что нет лучшего места, чем Хиросима, чтобы продемонстрировать приверженность миру и клятве о том, что человечество никогда больше не познает разрушения от ядерного оружия", - цитирует агентство слова источника.В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.

https://ria.ru/20220628/sammit-1798663823.html

япония

хиросима (префектура)

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Кирилл Волков

в мире, япония, хиросима (префектура), g7, саммит g7, фумио кисида