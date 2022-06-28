https://ria.ru/20220628/g20-1798711869.html
Лидеры G7 примут участие в саммите G20 в Индонезии
Лидеры G7 примут участие в саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 28.06.2022
Лидеры G7 примут участие в саммите G20 в Индонезии
Участники саммита G7 приняли решение об участии в "двадцатке" в Индонезии, заявил на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:31
2022-06-28T14:31
2022-06-28T14:47
в мире
большая двадцатка
саммит g20
индонезия
индия
g7
саммит g7
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Участники саммита G7 приняли решение об участии в "двадцатке" в Индонезии, заявил на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц."Что касается G20, то здесь была достигнута достаточно поддержанная позиция, что мы не хотим разобщения "двадцатки". Поэтому... государствами, которые собрались здесь, было принято решение направиться (на саммит в Индонезию - ред)", - сказал Шольц.Он добавил, что считает "большими важными друзьями" Индонезию и Индию - эти два государства станут хозяевами саммитов G20, соответственно, в 2022 и 2023 годах.
https://ria.ru/20220628/sammit-1798557548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, большая двадцатка, саммит g20, индонезия, индия, g7, саммит g7
14:31 28.06.2022 (обновлено: 14:47 28.06.2022)
Лидеры G7 примут участие в саммите G20 в Индонезии
Канцлер Германии Шольц: лидеры G7 приняли решение об участии в саммите G20 в Индонезии