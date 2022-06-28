https://ria.ru/20220628/g20-1798711869.html

Лидеры G7 примут участие в саммите G20 в Индонезии

Лидеры G7 примут участие в саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 28.06.2022

Лидеры G7 примут участие в саммите G20 в Индонезии

Участники саммита G7 приняли решение об участии в "двадцатке" в Индонезии, заявил на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:31

2022-06-28T14:31

2022-06-28T14:47

в мире

большая двадцатка

саммит g20

индонезия

индия

g7

саммит g7

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Участники саммита G7 приняли решение об участии в "двадцатке" в Индонезии, заявил на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц."Что касается G20, то здесь была достигнута достаточно поддержанная позиция, что мы не хотим разобщения "двадцатки". Поэтому... государствами, которые собрались здесь, было принято решение направиться (на саммит в Индонезию - ред)", - сказал Шольц.Он добавил, что считает "большими важными друзьями" Индонезию и Индию - эти два государства станут хозяевами саммитов G20, соответственно, в 2022 и 2023 годах.

https://ria.ru/20220628/sammit-1798557548.html

индонезия

индия

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Ольга Фомченкова

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