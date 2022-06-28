ФРГ предлагает оставлять на родине силы НАТО, направляемые на Восток
Welt: ФРГ предлагает оставлять на родине силы НАТО, направляемые на Восток
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Германия предлагает оставлять в родных странах основную часть новых бригад, которые страны НАТО намерены использовать для обеспечения безопасности стран Прибалтики и Польши, сообщает издание Welt.
Издание, не приводя источник информации, пишет, что на саммите НАТО в Мадриде канцлер ФРГ Олаф Шольц представит компромисс для решения вопроса усиления присутствия альянса на восточном фланге. НАТО намеренно дополнительно разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше бригады численностью 3-5 тысяч солдат, но поскольку длительное размещение таких больших групп военных является дорогостоящим, Шольц предлагает размещать на местах лишь незначительную часть от состава этих бригад. По факту в странах будут размещены элементы штабной инфраструктуры, силы связи, специалисты по ремонту оборудования, амуниция, склады горюче-смазочных материалов.
Войска, как отмечается, будут находиться основную часть времени в родных странах в состоянии готовности и периодически проводить маневры в странах размещения. Как отмечает издание, на саммите Германия попытается убедить Британию и Канаду, которые вместе с ФРГ отвечают за укрепление восточного фланга, последовать этой модели.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
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