https://ria.ru/20220628/frg-1798882177.html

ФРГ предлагает оставлять на родине силы НАТО, направляемые на Восток

ФРГ предлагает оставлять на родине силы НАТО, направляемые на Восток - РИА Новости, 28.06.2022

ФРГ предлагает оставлять на родине силы НАТО, направляемые на Восток

Германия предлагает оставлять в родных странах основную часть новых бригад, которые страны НАТО намерены использовать для обеспечения безопасности стран... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T23:33

2022-06-28T23:33

2022-06-28T23:33

в мире

олаф шольц

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

германия

россия

польша

нато

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Германия предлагает оставлять в родных странах основную часть новых бригад, которые страны НАТО намерены использовать для обеспечения безопасности стран Прибалтики и Польши, сообщает издание Welt.Издание, не приводя источник информации, пишет, что на саммите НАТО в Мадриде канцлер ФРГ Олаф Шольц представит компромисс для решения вопроса усиления присутствия альянса на восточном фланге. НАТО намеренно дополнительно разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше бригады численностью 3-5 тысяч солдат, но поскольку длительное размещение таких больших групп военных является дорогостоящим, Шольц предлагает размещать на местах лишь незначительную часть от состава этих бригад. По факту в странах будут размещены элементы штабной инфраструктуры, силы связи, специалисты по ремонту оборудования, амуниция, склады горюче-смазочных материалов.Войска, как отмечается, будут находиться основную часть времени в родных странах в состоянии готовности и периодически проводить маневры в странах размещения. Как отмечает издание, на саммите Германия попытается убедить Британию и Канаду, которые вместе с ФРГ отвечают за укрепление восточного фланга, последовать этой модели.Во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны примут новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", и обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.

https://ria.ru/20220628/nato-1798870048.html

https://ria.ru/20220628/nato-1795505454.html

германия

россия

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в мире, олаф шольц, дмитрий песков (спецпредставитель президента), германия, россия, польша, нато