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ФРГ предлагает оставлять на родине силы НАТО, направляемые на Восток - РИА Новости, 28.06.2022
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ФРГ предлагает оставлять на родине силы НАТО, направляемые на Восток
ФРГ предлагает оставлять на родине силы НАТО, направляемые на Восток - РИА Новости, 28.06.2022
ФРГ предлагает оставлять на родине силы НАТО, направляемые на Восток
Германия предлагает оставлять в родных странах основную часть новых бригад, которые страны НАТО намерены использовать для обеспечения безопасности стран... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:33
2022-06-28T23:33
в мире
олаф шольц
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
германия
россия
польша
нато
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Германия предлагает оставлять в родных странах основную часть новых бригад, которые страны НАТО намерены использовать для обеспечения безопасности стран Прибалтики и Польши, сообщает издание Welt.Издание, не приводя источник информации, пишет, что на саммите НАТО в Мадриде канцлер ФРГ Олаф Шольц представит компромисс для решения вопроса усиления присутствия альянса на восточном фланге. НАТО намеренно дополнительно разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше бригады численностью 3-5 тысяч солдат, но поскольку длительное размещение таких больших групп военных является дорогостоящим, Шольц предлагает размещать на местах лишь незначительную часть от состава этих бригад. По факту в странах будут размещены элементы штабной инфраструктуры, силы связи, специалисты по ремонту оборудования, амуниция, склады горюче-смазочных материалов.Войска, как отмечается, будут находиться основную часть времени в родных странах в состоянии готовности и периодически проводить маневры в странах размещения. Как отмечает издание, на саммите Германия попытается убедить Британию и Канаду, которые вместе с ФРГ отвечают за укрепление восточного фланга, последовать этой модели.Во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны примут новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", и обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
https://ria.ru/20220628/nato-1798870048.html
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в мире, олаф шольц, дмитрий песков (спецпредставитель президента), германия, россия, польша, нато
23:33 28.06.2022
 
ФРГ предлагает оставлять на родине силы НАТО, направляемые на Восток

Welt: ФРГ предлагает оставлять на родине силы НАТО, направляемые на Восток

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Германия предлагает оставлять в родных странах основную часть новых бригад, которые страны НАТО намерены использовать для обеспечения безопасности стран Прибалтики и Польши, сообщает издание Welt.
Издание, не приводя источник информации, пишет, что на саммите НАТО в Мадриде канцлер ФРГ Олаф Шольц представит компромисс для решения вопроса усиления присутствия альянса на восточном фланге. НАТО намеренно дополнительно разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше бригады численностью 3-5 тысяч солдат, но поскольку длительное размещение таких больших групп военных является дорогостоящим, Шольц предлагает размещать на местах лишь незначительную часть от состава этих бригад. По факту в странах будут размещены элементы штабной инфраструктуры, силы связи, специалисты по ремонту оборудования, амуниция, склады горюче-смазочных материалов.
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Войска, как отмечается, будут находиться основную часть времени в родных странах в состоянии готовности и периодически проводить маневры в странах размещения. Как отмечает издание, на саммите Германия попытается убедить Британию и Канаду, которые вместе с ФРГ отвечают за укрепление восточного фланга, последовать этой модели.
Во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны примут новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", и обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
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В миреОлаф ШольцДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ГерманияРоссияПольшаНАТО
 
 
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