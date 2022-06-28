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Во Франции резко ответили Зеленскому на просьбу поставить больше оружия - РИА Новости, 28.06.2022
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Во Франции резко ответили Зеленскому на просьбу поставить больше оружия
Во Франции резко ответили Зеленскому на просьбу поставить больше оружия - РИА Новости, 28.06.2022
Во Франции резко ответили Зеленскому на просьбу поставить больше оружия
Французский политик-голлист, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter новую просьбу Владимира Зеленского на G7 об увеличении поставок... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:15
2022-06-28T15:41
в мире
украина
g7
уралвагонзавод
франция
россия
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Французский политик-голлист, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter новую просьбу Владимира Зеленского на G7 об увеличении поставок вооружений из западных стран на Украину."Зеленский на G7 просит о новом оружии! Зачем? Чтобы русские его забрали, как наши самоходки Caesar? Чтобы оно попало в руки украинской мафии или неонацистов? Или оно потом всплывет на панамских банковских счетах Зеленского?! Хватит!" — написал Филиппо.Ранее Франция отправила Украине 18 единиц Caesar, которые последняя в итоге потеряла в боях. После этого Уралвагонзавод в официальном Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности Эммануэлю Макрону за захваченные на Украине артиллерийские установки, поскольку они "в хозяйстве пригодятся". Военно-промышленное предприятие пообещало разобрать самоходки, сконструированные концерном Nexter.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Киевские власти не раз обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами станут законными целями для российских ВКС.
https://ria.ru/20220628/donbass-1798597628.html
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в мире, украина, g7, уралвагонзавод, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
15:15 28.06.2022 (обновлено: 15:41 28.06.2022)
 
Во Франции резко ответили Зеленскому на просьбу поставить больше оружия

Французский политик Филиппо выступил против поставок Украине оружия

© Фото : U.S. Army / Capt. Jason WelchФранцузская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR
Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : U.S. Army / Capt. Jason Welch
Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Французский политик-голлист, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter новую просьбу Владимира Зеленского на G7 об увеличении поставок вооружений из западных стран на Украину.
"Зеленский на G7 просит о новом оружии! Зачем? Чтобы русские его забрали, как наши самоходки Caesar? Чтобы оно попало в руки украинской мафии или неонацистов? Или оно потом всплывет на панамских банковских счетах Зеленского?! Хватит!" — написал Филиппо.
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Ранее Франция отправила Украине 18 единиц Caesar, которые последняя в итоге потеряла в боях. После этого Уралвагонзавод в официальном Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности Эммануэлю Макрону за захваченные на Украине артиллерийские установки, поскольку они "в хозяйстве пригодятся". Военно-промышленное предприятие пообещало разобрать самоходки, сконструированные концерном Nexter.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Киевские власти не раз обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами станут законными целями для российских ВКС.
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В миреУкраинаG7УралвагонзаводФранцияРоссияВладимир ПутинЭммануэль МакронВооруженные силы Украины
 
 
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