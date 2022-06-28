https://ria.ru/20220628/filippo-1798731095.html

Во Франции резко ответили Зеленскому на просьбу поставить больше оружия

Во Франции резко ответили Зеленскому на просьбу поставить больше оружия - РИА Новости, 28.06.2022

Во Франции резко ответили Зеленскому на просьбу поставить больше оружия

Французский политик-голлист, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter новую просьбу Владимира Зеленского на G7 об увеличении поставок... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:15

2022-06-28T15:15

2022-06-28T15:41

в мире

украина

g7

уралвагонзавод

франция

россия

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Французский политик-голлист, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter новую просьбу Владимира Зеленского на G7 об увеличении поставок вооружений из западных стран на Украину."Зеленский на G7 просит о новом оружии! Зачем? Чтобы русские его забрали, как наши самоходки Caesar? Чтобы оно попало в руки украинской мафии или неонацистов? Или оно потом всплывет на панамских банковских счетах Зеленского?! Хватит!" — написал Филиппо.Ранее Франция отправила Украине 18 единиц Caesar, которые последняя в итоге потеряла в боях. После этого Уралвагонзавод в официальном Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности Эммануэлю Макрону за захваченные на Украине артиллерийские установки, поскольку они "в хозяйстве пригодятся". Военно-промышленное предприятие пообещало разобрать самоходки, сконструированные концерном Nexter.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Киевские власти не раз обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами станут законными целями для российских ВКС.

https://ria.ru/20220628/donbass-1798597628.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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франция

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, g7, уралвагонзавод, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон, вооруженные силы украины