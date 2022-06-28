https://ria.ru/20220628/festival-1798752468.html
Минкультуры дополнило перечень международных кинофестивалей в России
Минкультуры дополнило перечень международных кинофестивалей в России - РИА Новости, 28.06.2022
Минкультуры дополнило перечень международных кинофестивалей в России
122 смотра дополнили перечень проводимых на территории России международных кинофестивалей, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:12
2022-06-28T16:12
2022-06-28T16:21
культура
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. 122 смотра дополнили перечень проводимых на территории России международных кинофестивалей, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.Всего в него вошли 259 мероприятий. В частности, 44-й Московский международный кинофестиваль, XXXII Международный фестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку", 4-й Международный фестиваль стран Содружества "Московская премьера.Перечень ежегодно утверждается министерством "в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 02.02.2019 № 78 "Об утверждении Правил формирования и изменения перечня, проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей и критериев отнесения кинофестивалей к международным кинофестивалям"."Обращаем внимание, что показ фильмов на фестивалях, включенных в Перечень и соответствующих положениям статьи 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", может проводиться без прокатных удостоверений", — добавляется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), что посмотреть
16:12 28.06.2022 (обновлено: 16:21 28.06.2022)
Минкультуры дополнило перечень международных кинофестивалей в России
Более 100 смотров дополнили перечень проводимых в России международных кинофестивалей
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. 122 смотра дополнили перечень проводимых на территории России международных кинофестивалей, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
Всего в него вошли 259 мероприятий. В частности, 44-й Московский международный кинофестиваль, XXXII Международный фестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку", 4-й Международный фестиваль стран Содружества "Московская премьера.
Перечень ежегодно утверждается министерством "в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 02.02.2019 № 78 "Об утверждении Правил формирования и изменения перечня, проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей и критериев отнесения кинофестивалей к международным кинофестивалям".
"Обращаем внимание, что показ фильмов на фестивалях, включенных в Перечень и соответствующих положениям статьи 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", может проводиться без прокатных удостоверений", — добавляется в сообщении.