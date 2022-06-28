https://ria.ru/20220628/evro-1798806237.html

Курс евро опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года

Курс евро опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года - РИА Новости, 28.06.2022

Курс евро опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года

Рубль на вечерних торгах усилил рост: евро упал ниже 55 рублей, доллар приближается к 52 рублям – обе инвалюты обновили минимум с мая 2015 года, следует из... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:25

2022-06-28T17:25

2022-06-28T17:42

московская биржа

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рубль на вечерних торгах усилил рост: евро упал ниже 55 рублей, доллар приближается к 52 рублям – обе инвалюты обновили минимум с мая 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс евро расчетами "завтра" на 17.28 мск снижается 1,3 рубля, до 55 рублей, доллар – на 1,16 рубля, до 52,23 рубля.При этом евро уже опускался до 54,83 рубля, а доллар – до 52,03 рубля – минимумов с мая 2015 года.

https://ria.ru/20220608/valyuta-1793872649.html

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московская биржа, экономика, цены на нефть