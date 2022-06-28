https://ria.ru/20220628/evro-1798806237.html
Курс евро опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года
Курс евро опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года - РИА Новости, 28.06.2022
Курс евро опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года
Рубль на вечерних торгах усилил рост: евро упал ниже 55 рублей, доллар приближается к 52 рублям – обе инвалюты обновили минимум с мая 2015 года, следует из... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:25
2022-06-28T17:25
2022-06-28T17:42
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цены на нефть
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рубль на вечерних торгах усилил рост: евро упал ниже 55 рублей, доллар приближается к 52 рублям – обе инвалюты обновили минимум с мая 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс евро расчетами "завтра" на 17.28 мск снижается 1,3 рубля, до 55 рублей, доллар – на 1,16 рубля, до 52,23 рубля.При этом евро уже опускался до 54,83 рубля, а доллар – до 52,03 рубля – минимумов с мая 2015 года.
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московская биржа, экономика, цены на нефть
17:25 28.06.2022 (обновлено: 17:42 28.06.2022)
Курс евро опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рубль на вечерних торгах усилил рост: евро упал ниже 55 рублей, доллар приближается к 52 рублям – обе инвалюты обновили минимум с мая 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс евро расчетами "завтра" на 17.28 мск снижается 1,3 рубля, до 55 рублей, доллар – на 1,16 рубля, до 52,23 рубля.
При этом евро уже опускался до 54,83 рубля, а доллар – до 52,03 рубля – минимумов с мая 2015 года.