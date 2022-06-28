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Медведев: эскалация напряженности в отношениях с Россией обойдется дорого - РИА Новости, 28.06.2022
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Медведев: эскалация напряженности в отношениях с Россией обойдется дорого
Медведев: эскалация напряженности в отношениях с Россией обойдется дорого - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев: эскалация напряженности в отношениях с Россией обойдется дорого
Эскалация напряженности во взаимоотношениях с Москвой – дело бессмысленное и недешевое, о чем свидетельствует опыт многих десятилетий, заявил зампред Совбеза РФ РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:09
2022-06-28T00:09
в мире
швеция
финляндия
турция
нато
дмитрий медведев
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Эскалация напряженности во взаимоотношениях с Москвой – дело бессмысленное и недешевое, о чем свидетельствует опыт многих десятилетий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он привел "небесспорную, но историческую параллель"."Финны помнят, во сколько им в свое время обошлось возведение укреплений на линии Маннергейма и какова была в итоге ее судьба. В Ленинградской области, под Выборгом на обломках этих дотов-"миллионников" (название – по объемам затрат в довоенных финских марках) до сих пор стоят памятники с надписями на двух языках: "Вам, не дожившим отпущенный Богом срок, павшим на поле брани жесточайшей и никому не нужной войны…" — заключил зампред Совбеза.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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в мире, швеция, финляндия, турция, нато, дмитрий медведев, реджеп тайип эрдоган
00:09 28.06.2022
 
Медведев: эскалация напряженности в отношениях с Россией обойдется дорого

Зампред Совбеза Медведев: эскалация напряженности в отношениях с Россией – дело недешевое

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Эскалация напряженности во взаимоотношениях с Москвой – дело бессмысленное и недешевое, о чем свидетельствует опыт многих десятилетий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Как показывает опыт многих десятков лет, эскалация напряженности во взаимоотношениях с Россией — дело бессмысленное и недешевое", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты", комментируя намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Он привел "небесспорную, но историческую параллель".
"Финны помнят, во сколько им в свое время обошлось возведение укреплений на линии Маннергейма и какова была в итоге ее судьба. В Ленинградской области, под Выборгом на обломках этих дотов-"миллионников" (название – по объемам затрат в довоенных финских марках) до сих пор стоят памятники с надписями на двух языках: "Вам, не дожившим отпущенный Богом срок, павшим на поле брани жесточайшей и никому не нужной войны…" — заключил зампред Совбеза.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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В миреШвецияФинляндияТурцияНАТОДмитрий МедведевРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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