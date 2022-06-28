https://ria.ru/20220628/eskalatsiya-1798588319.html

Медведев: эскалация напряженности в отношениях с Россией обойдется дорого

Медведев: эскалация напряженности в отношениях с Россией обойдется дорого - РИА Новости, 28.06.2022

Медведев: эскалация напряженности в отношениях с Россией обойдется дорого

Эскалация напряженности во взаимоотношениях с Москвой – дело бессмысленное и недешевое, о чем свидетельствует опыт многих десятилетий, заявил зампред Совбеза РФ РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:09

2022-06-28T00:09

2022-06-28T00:09

в мире

швеция

финляндия

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нато

дмитрий медведев

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Эскалация напряженности во взаимоотношениях с Москвой – дело бессмысленное и недешевое, о чем свидетельствует опыт многих десятилетий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он привел "небесспорную, но историческую параллель"."Финны помнят, во сколько им в свое время обошлось возведение укреплений на линии Маннергейма и какова была в итоге ее судьба. В Ленинградской области, под Выборгом на обломках этих дотов-"миллионников" (название – по объемам затрат в довоенных финских марках) до сих пор стоят памятники с надписями на двух языках: "Вам, не дожившим отпущенный Богом срок, павшим на поле брани жесточайшей и никому не нужной войны…" — заключил зампред Совбеза.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

https://ria.ru/20220628/voyna-1798588196.html

швеция

финляндия

турция

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в мире, швеция, финляндия, турция, нато, дмитрий медведев, реджеп тайип эрдоган