Медведев: эскалация напряженности в отношениях с Россией обойдется дорого
Зампред Совбеза Медведев: эскалация напряженности в отношениях с Россией – дело недешевое
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Эскалация напряженности во взаимоотношениях с Москвой – дело бессмысленное и недешевое, о чем свидетельствует опыт многих десятилетий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Как показывает опыт многих десятков лет, эскалация напряженности во взаимоотношениях с Россией — дело бессмысленное и недешевое", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты", комментируя намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
Он привел "небесспорную, но историческую параллель".
"Финны помнят, во сколько им в свое время обошлось возведение укреплений на линии Маннергейма и какова была в итоге ее судьба. В Ленинградской области, под Выборгом на обломках этих дотов-"миллионников" (название – по объемам затрат в довоенных финских марках) до сих пор стоят памятники с надписями на двух языках: "Вам, не дожившим отпущенный Богом срок, павшим на поле брани жесточайшей и никому не нужной войны…" — заключил зампред Совбеза.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.