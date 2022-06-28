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Швеция и Финляндия уйдут от эмбарго по турецкому оборонпрому - РИА Новости, 28.06.2022
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Швеция и Финляндия уйдут от эмбарго по турецкому оборонпрому
Швеция и Финляндия уйдут от эмбарго по турецкому оборонпрому - РИА Новости, 28.06.2022
Швеция и Финляндия уйдут от эмбарго по турецкому оборонпрому
Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде обязались уйти от политики эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:53
2022-06-28T21:53
в мире
цены на нефть
швеция
финляндия
мадрид
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АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде обязались уйти от политики эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции.Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе."Взято обязательство ухода от эмбарго в сфере оборонно-промышленного комплекса и по расширению сотрудничества в этой области"
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в мире, цены на нефть, швеция, финляндия, мадрид, нато
21:53 28.06.2022
 
Швеция и Финляндия уйдут от эмбарго по турецкому оборонпрому

Канцелярия Эрдогана: Швеция и Финляндия уйдут от эмбарго по турецкому оборонпрому

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде обязались уйти от политики эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции.
Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе.
"Взято обязательство ухода от эмбарго в сфере оборонно-промышленного комплекса и по расширению сотрудничества в этой области"
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 21:40В мире
Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО
 
В миреЦены на нефтьШвецияФинляндияМадридНАТО
 
 
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