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Швеция и Финляндия уйдут от эмбарго по турецкому оборонпрому
Швеция и Финляндия уйдут от эмбарго по турецкому оборонпрому - РИА Новости, 28.06.2022
Швеция и Финляндия уйдут от эмбарго по турецкому оборонпрому
Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде обязались уйти от политики эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:53
2022-06-28T21:53
2022-06-28T21:53
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АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде обязались уйти от политики эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции.Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе."Взято обязательство ухода от эмбарго в сфере оборонно-промышленного комплекса и по расширению сотрудничества в этой области"
https://radiosputnik.ria.ru/20220628/nato-1798871664.html
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в мире, цены на нефть, швеция, финляндия, мадрид, нато
Швеция и Финляндия уйдут от эмбарго по турецкому оборонпрому
Канцелярия Эрдогана: Швеция и Финляндия уйдут от эмбарго по турецкому оборонпрому