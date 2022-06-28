https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798820437.html

Недра в стране смогут разрабатывать только российские компании

Недра в стране смогут разрабатывать только российские компании - РИА Новости, 28.06.2022

Недра в стране смогут разрабатывать только российские компании

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает иностранные компании, владеющие лицензиями на пользование недрами в РФ, переоформить их на... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:51

2022-06-28T17:51

2022-06-28T18:08

экономика

россия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает иностранные компании, владеющие лицензиями на пользование недрами в РФ, переоформить их на российских юрлиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Устанавливается, что пользователями российских недр могут быть лишь юрлица, созданные в соответствии с законодательством РФ, и индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами России, если иное не установлено федеральными законами. При этом к основаниям для досрочного прекращения лицензии отнесено невыполнение условий обязательного перехода права пользования участками недр и переоформления лицензии.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а Роснедра после этого в течение 30 дней должны уведомить иностранные компании о необходимости перехода права пользования участком недр к российскому юрлицу для осуществления указанной в лицензии деятельности и переоформления на него этой лицензии.После получения такого уведомления иностранное юрлицо в течение 90 дней обязано создать российское юрлицо, если ранее оно не было создано. При наличии у иностранной компании нескольких российских юрлиц право пользования недрами переходит к лицу с большей ее долей в уставном капитале, а при равенстве долей у нескольких юрлиц - одному из них с письменного согласия других.Российское юрлицо, к которому перешло право пользования недрами, будет вправе подать заявку на переоформление лицензии на пользование недрами с приложением необходимых документов в течение 180 дней со дня направления Роснедрами уведомления соответствующей иностранной компании. Между иностранной компанией и российской, к которой переходит право пользования недрами, заключается договор о передаче на возмездной основе имущества или имущественных прав, необходимых для осуществления такой деятельности.А если они не договорятся об условиях такой передачи, то эти условия будут установлены по решению арбитражного суда по месту нахождения участка недр. Если же иностранная компания не совершит действия, необходимые для перехода права пользования участком недр к российскому юрлицу, то действие ее лицензии на право пользования им будет досрочно прекращено.

https://ria.ru/20210520/nedra-1733051933.html

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экономика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)