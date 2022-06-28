https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798794607.html

В Госдуме хотят вывести полиграфические краски из-под акциза, заявили в СФ

В Госдуме хотят вывести полиграфические краски из-под акциза, заявили в СФ - РИА Новости, 28.06.2022

В Госдуме хотят вывести полиграфические краски из-под акциза, заявили в СФ

Госдума рассмотрит законопроект о выведении спиртосодержащих полиграфических красок из-под акциза 30 июня, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:05

2022-06-28T17:05

2022-06-28T17:05

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

совет федерации рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о выведении спиртосодержащих полиграфических красок из-под акциза 30 июня, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Ранее парламентарии внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который исключает спиртосодержащие полиграфические краски из перечня подакцизных товаров. В настоящее время при производстве полиграфической краски и лаков, используемых для производства пищевой и фармацевтической упаковки, отечественными производителями применяется сырье, приобретаемое за рубежом. В нынешних условиях у российских производителей краски возникает риск осложнения своей деятельности.Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект к первому чтению."Я хотела бы поблагодарить правительство, Минфин за отзыв, поддержку законопроекта", - сказала сенатор на встрече руководства Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.По словам Святенко, "30 июня этот законопроект будет рассматриваться Госдумой в первом чтении"."Очень хотелось бы принять его в текущую сессию и помочь российским производителям", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20220403/minfin-1781532360.html

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)