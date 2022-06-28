https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798794607.html
В Госдуме хотят вывести полиграфические краски из-под акциза, заявили в СФ
В Госдуме хотят вывести полиграфические краски из-под акциза, заявили в СФ - РИА Новости, 28.06.2022
В Госдуме хотят вывести полиграфические краски из-под акциза, заявили в СФ
Госдума рассмотрит законопроект о выведении спиртосодержащих полиграфических красок из-под акциза 30 июня, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:05
2022-06-28T17:05
2022-06-28T17:05
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о выведении спиртосодержащих полиграфических красок из-под акциза 30 июня, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Ранее парламентарии внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который исключает спиртосодержащие полиграфические краски из перечня подакцизных товаров. В настоящее время при производстве полиграфической краски и лаков, используемых для производства пищевой и фармацевтической упаковки, отечественными производителями применяется сырье, приобретаемое за рубежом. В нынешних условиях у российских производителей краски возникает риск осложнения своей деятельности.Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект к первому чтению."Я хотела бы поблагодарить правительство, Минфин за отзыв, поддержку законопроекта", - сказала сенатор на встрече руководства Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.По словам Святенко, "30 июня этот законопроект будет рассматриваться Госдумой в первом чтении"."Очень хотелось бы принять его в текущую сессию и помочь российским производителям", - сказала парламентарий.
https://ria.ru/20220403/minfin-1781532360.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)
В Госдуме хотят вывести полиграфические краски из-под акциза, заявили в СФ
Сенатор Святенко: ГД обсудит выведение полиграфических красок из-под акциза 30 июня
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о выведении спиртосодержащих полиграфических красок из-под акциза 30 июня, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Ранее парламентарии внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который исключает спиртосодержащие полиграфические краски из перечня подакцизных товаров. В настоящее время при производстве полиграфической краски и лаков, используемых для производства пищевой и фармацевтической упаковки, отечественными производителями применяется сырье, приобретаемое за рубежом. В нынешних условиях у российских производителей краски возникает риск осложнения своей деятельности.
Профильный комитет Госдумы
поддержал законопроект к первому чтению.
"Я хотела бы поблагодарить правительство, Минфин з
а отзыв, поддержку законопроекта", - сказала сенатор на встрече руководства Совфеда
с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
.
По словам Святенко, "30 июня этот законопроект будет рассматриваться Госдумой в первом чтении".
"Очень хотелось бы принять его в текущую сессию и помочь российским производителям", - сказала парламентарий.