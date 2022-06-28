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Матвиенко заявила, что Запад должен быть разочарован эффектом от санкций - РИА Новости, 28.06.2022
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Матвиенко заявила, что Запад должен быть разочарован эффектом от санкций
Матвиенко заявила, что Запад должен быть разочарован эффектом от санкций - РИА Новости, 28.06.2022
Матвиенко заявила, что Запад должен быть разочарован эффектом от санкций
Те, кто вводил антироссийские санкции, должны быть очень разочарованы, ведь российскую экономику не удалось разрушить, заявила спикер Совета Федерации Валентина РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:31
2022-06-28T16:31
экономика
россия
михаил мишустин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Те, кто вводил антироссийские санкции, должны быть очень разочарованы, ведь российскую экономику не удалось разрушить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Думаю, очень разочаровали тех, кто вводил санкции, поскольку не получилось разрушить нашу экономику", - заявила она на встрече Совета верхней палаты с главой кабмина Михаилом Мишустиным.
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экономика, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии
16:31 28.06.2022
 
Матвиенко заявила, что Запад должен быть разочарован эффектом от санкций

Матвиенко: Запад должен быть разочарован влиянием санкций, экономика России не разрушилась

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Те, кто вводил антироссийские санкции, должны быть очень разочарованы, ведь российскую экономику не удалось разрушить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Думаю, очень разочаровали тех, кто вводил санкции, поскольку не получилось разрушить нашу экономику", - заявила она на встрече Совета верхней палаты с главой кабмина Михаилом Мишустиным.
Американский бизнесмен Рэй Далио - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 06:55Специальная военная операция на Украине
Мультимиллиардер рассказал, как Запад навредил себе санкциями против России
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинСанкции в отношении России
 
 
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