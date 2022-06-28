https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798764278.html

Матвиенко заявила, что Запад должен быть разочарован эффектом от санкций

Матвиенко заявила, что Запад должен быть разочарован эффектом от санкций - РИА Новости, 28.06.2022

Матвиенко заявила, что Запад должен быть разочарован эффектом от санкций

Те, кто вводил антироссийские санкции, должны быть очень разочарованы, ведь российскую экономику не удалось разрушить, заявила спикер Совета Федерации Валентина РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:31

2022-06-28T16:31

2022-06-28T16:31

экономика

россия

михаил мишустин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Те, кто вводил антироссийские санкции, должны быть очень разочарованы, ведь российскую экономику не удалось разрушить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Думаю, очень разочаровали тех, кто вводил санкции, поскольку не получилось разрушить нашу экономику", - заявила она на встрече Совета верхней палаты с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797196784.html

россия

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экономика, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии