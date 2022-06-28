https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798761307.html
Аналитик объяснил, почему Россия не сможет нарастить экспорт угля в Азию
Аналитик объяснил, почему Россия не сможет нарастить экспорт угля в Азию - РИА Новости, 28.06.2022
Аналитик объяснил, почему Россия не сможет нарастить экспорт угля в Азию
Уголь, поставляемый Россией на европейский рынок, не получится полностью перенаправить в Азию и Ближний Восток из-за перегруженных транспортных мощностей,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:21
2022-06-28T16:21
2022-06-28T16:22
экономика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уголь, поставляемый Россией на европейский рынок, не получится полностью перенаправить в Азию и Ближний Восток из-за перегруженных транспортных мощностей, заявила РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Эльза Газизова."На данный момент возможности экспорта сырья в восточном направлении ограничены из-за перегруженных мощностей железных дорог. Таким образом, переориентирование всего европейского экспорта угля на Азию и Ближайший Восток представляется невозможным", - сказала аналитик.По ее словам, та часть коксующегося угля, которая все же пойдет в Азию, вероятнее всего, будет продаваться с дисконтом.Она напомнила, что по итогам 2021 года на долю европейского рынка приходилось 23% от общего экспорта коксующегося угля России, а на Азию - 62%."Ситуация вырисовывается тяжелая, поскольку перенаправить европейские экспортные потоки на внутренний рынок также не удастся. Многие сталевары уже заявили о падении производства. Падение выплавки поведет за собой падение производства и продаж коксующегося угля, а также будет давить на внутренние цены", - отметила Газизова.ЕС в рамках пятого пакета санкций против РФ решил постепенно отказаться от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, начиная с августа 2022 года.
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экономика, россия, азия, евросоюз
16:21 28.06.2022 (обновлено: 16:22 28.06.2022)
Аналитик объяснил, почему Россия не сможет нарастить экспорт угля в Азию
Аналитик "Велес Капитал" Газизова: Россия не сможет нарастить экспорт угля в Азию
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уголь, поставляемый Россией на европейский рынок, не получится полностью перенаправить в Азию и Ближний Восток из-за перегруженных транспортных мощностей, заявила РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Эльза Газизова.
"На данный момент возможности экспорта сырья в восточном направлении ограничены из-за перегруженных мощностей железных дорог. Таким образом, переориентирование всего европейского экспорта угля на Азию
и Ближайший Восток представляется невозможным", - сказала аналитик.
По ее словам, та часть коксующегося угля, которая все же пойдет в Азию, вероятнее всего, будет продаваться с дисконтом.
Она напомнила, что по итогам 2021 года на долю европейского рынка приходилось 23% от общего экспорта коксующегося угля России
, а на Азию - 62%.
"Ситуация вырисовывается тяжелая, поскольку перенаправить европейские экспортные потоки на внутренний рынок также не удастся. Многие сталевары уже заявили о падении производства. Падение выплавки поведет за собой падение производства и продаж коксующегося угля, а также будет давить на внутренние цены", - отметила Газизова.
ЕС
в рамках пятого пакета санкций против РФ решил постепенно отказаться от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, начиная с августа 2022 года.