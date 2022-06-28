https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798653772.html

Чернышенко ожидает рост рынка радиоэлектроники в России втрое к 2030 году

Чернышенко ожидает рост рынка радиоэлектроники в России втрое к 2030 году - РИА Новости, 28.06.2022

Чернышенко ожидает рост рынка радиоэлектроники в России втрое к 2030 году

Объем рынка радиоэлектронной промышленности в России может вырасти с текущих 3 триллионов рублей до 9 триллионов к 2030 году, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:05

2022-06-28T12:05

2022-06-28T12:05

экономика

технологии

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Объем рынка радиоэлектронной промышленности в России может вырасти с текущих 3 триллионов рублей до 9 триллионов к 2030 году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на дискуссионной площадке "Российская электроника"."Эта отрасль является ключевой для поступательного движения к цифровому суверенитету нашей страны, о котором говорил президент, и должна развиваться независимо и стабильно. Объем современного отечественного рынка радиоэлектронной промышленности превышает 3 триллиона рублей с перспективой дальнейшего роста до 9 триллионов рублей к 2030 году", - рассказал он.Вице-премьер отметил, что радиоэлектронная промышленность является третьим сектором мировой экономики после здравоохранения и банковского дела, и первым - по динамике своего развития. Он также напомнил, что важно дать разработчикам ЭКБ (электронная компонентная база) гарантии востребованности их продукции."Ведомствам поставлены задачи по выделению уже в этом году бюджетных ассигнований для реализации первоочередных мероприятий по развитию электронной промышленности. Одним из инструментов поддержки видятся субсидированные кредиты для покупателей отечественной продукции. Процентная ставка по ним не превысит 5%", - добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

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экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко