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Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха
Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха - РИА Новости, 28.06.2022
Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха
Российские туристы задерживаются на египетском курорте Шарм-эш-Шейх уже пять дней в связи с переносом авиарейсов, 28 июня путешественников отправят в Москву,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:40
2022-06-28T13:40
2022-06-28T13:40
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские туристы задерживаются на египетском курорте Шарм-эш-Шейх уже пять дней в связи с переносом авиарейсов, 28 июня путешественников отправят в Москву, рассказали РИА Новости в туроператоре Fun&Sun и авиакомпании IFly.Одна из отдыхающих сообщила РИА Новости, что изначально должна была улететь рейсом египетской авиакомпании EgyptAir 23 июня. Но только в понедельник туристов отвезли в аэропорт, чтобы те отправились домой бортом российской IFly, при этом самолет не вылетел из-за технических причин.В Fun&Sun РИА Новости уточнили, что дата рейса из Шарм-эш-Шейха сдвинулась в связи с корректировкой полетной программы."Туристов пересадили на борт другой авиакомпании. Соответственно, изменилась дата вылета из Шарм-эш-Шейха. Всем путешественникам продлено проживание", — сообщили в пресс-службе туроператора."Произошла вынужденная задержка рейса F7 4710, следующего по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва, по причине технической неисправности воздушного судна. В настоящий момент ожидается получение запасной детали для устранения возникших неполадок", — сказали в авиакомпании.Там уточнили, что все пассажиры размещены в отеле в непосредственной близости от аэропорта за счет авиакомпании. Рейс IFly из Москвы 28 июня вылетел по расписанию.
https://ria.ru/20220625/oteli-1798039467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, шарм-эш-шейх, москва, egyptair, ifly, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха
Россияне пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейхе из-за корректировки программы полета
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские туристы задерживаются на египетском курорте Шарм-эш-Шейх уже пять дней в связи с переносом авиарейсов, 28 июня путешественников отправят в Москву, рассказали РИА Новости в туроператоре Fun&Sun и авиакомпании IFly.
Одна из отдыхающих сообщила РИА Новости, что изначально должна была улететь рейсом египетской авиакомпании EgyptAir 23 июня. Но только в понедельник туристов отвезли в аэропорт, чтобы те отправились домой бортом российской IFly, при этом самолет не вылетел из-за технических причин.
В Fun&Sun РИА Новости уточнили, что дата рейса из Шарм-эш-Шейха сдвинулась в связи с корректировкой полетной программы.
"Туристов пересадили на борт другой авиакомпании. Соответственно, изменилась дата вылета из Шарм-эш-Шейха. Всем путешественникам продлено проживание", — сообщили в пресс-службе туроператора.
"Произошла вынужденная задержка рейса F7 4710, следующего по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва, по причине технической неисправности воздушного судна. В настоящий момент ожидается получение запасной детали для устранения возникших неполадок", — сказали в авиакомпании.
Там уточнили, что все пассажиры размещены в отеле в непосредственной близости от аэропорта за счет авиакомпании. Рейс IFly из Москвы 28 июня вылетел по расписанию.