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Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха

Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха - РИА Новости, 28.06.2022

Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха

Российские туристы задерживаются на египетском курорте Шарм-эш-Шейх уже пять дней в связи с переносом авиарейсов, 28 июня путешественников отправят в Москву,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:40

2022-06-28T13:40

2022-06-28T13:40

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские туристы задерживаются на египетском курорте Шарм-эш-Шейх уже пять дней в связи с переносом авиарейсов, 28 июня путешественников отправят в Москву, рассказали РИА Новости в туроператоре Fun&Sun и авиакомпании IFly.Одна из отдыхающих сообщила РИА Новости, что изначально должна была улететь рейсом египетской авиакомпании EgyptAir 23 июня. Но только в понедельник туристов отвезли в аэропорт, чтобы те отправились домой бортом российской IFly, при этом самолет не вылетел из-за технических причин.В Fun&Sun РИА Новости уточнили, что дата рейса из Шарм-эш-Шейха сдвинулась в связи с корректировкой полетной программы."Туристов пересадили на борт другой авиакомпании. Соответственно, изменилась дата вылета из Шарм-эш-Шейха. Всем путешественникам продлено проживание", — сообщили в пресс-службе туроператора."Произошла вынужденная задержка рейса F7 4710, следующего по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва, по причине технической неисправности воздушного судна. В настоящий момент ожидается получение запасной детали для устранения возникших неполадок", — сказали в авиакомпании.Там уточнили, что все пассажиры размещены в отеле в непосредственной близости от аэропорта за счет авиакомпании. Рейс IFly из Москвы 28 июня вылетел по расписанию.

https://ria.ru/20220625/oteli-1798039467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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