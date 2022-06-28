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Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха - РИА Новости, 28.06.2022
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Туризм
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Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха
Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха - РИА Новости, 28.06.2022
Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха
Российские туристы задерживаются на египетском курорте Шарм-эш-Шейх уже пять дней в связи с переносом авиарейсов, 28 июня путешественников отправят в Москву,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:40
2022-06-28T13:40
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские туристы задерживаются на египетском курорте Шарм-эш-Шейх уже пять дней в связи с переносом авиарейсов, 28 июня путешественников отправят в Москву, рассказали РИА Новости в туроператоре Fun&amp;Sun и авиакомпании IFly.Одна из отдыхающих сообщила РИА Новости, что изначально должна была улететь рейсом египетской авиакомпании EgyptAir 23 июня. Но только в понедельник туристов отвезли в аэропорт, чтобы те отправились домой бортом российской IFly, при этом самолет не вылетел из-за технических причин.В Fun&amp;Sun РИА Новости уточнили, что дата рейса из Шарм-эш-Шейха сдвинулась в связи с корректировкой полетной программы."Туристов пересадили на борт другой авиакомпании. Соответственно, изменилась дата вылета из Шарм-эш-Шейха. Всем путешественникам продлено проживание", — сообщили в пресс-службе туроператора."Произошла вынужденная задержка рейса F7 4710, следующего по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва, по причине технической неисправности воздушного судна. В настоящий момент ожидается получение запасной детали для устранения возникших неполадок", — сказали в авиакомпании.Там уточнили, что все пассажиры размещены в отеле в непосредственной близости от аэропорта за счет авиакомпании. Рейс IFly из Москвы 28 июня вылетел по расписанию.
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туризм, шарм-эш-шейх, москва, egyptair, ifly, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море
13:40 28.06.2022
 
Российские туристы пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха

Россияне пять дней не могут вылететь из Шарм-эш-Шейхе из-за корректировки программы полета

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в фотобанкТуристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские туристы задерживаются на египетском курорте Шарм-эш-Шейх уже пять дней в связи с переносом авиарейсов, 28 июня путешественников отправят в Москву, рассказали РИА Новости в туроператоре Fun&Sun и авиакомпании IFly.
Одна из отдыхающих сообщила РИА Новости, что изначально должна была улететь рейсом египетской авиакомпании EgyptAir 23 июня. Но только в понедельник туристов отвезли в аэропорт, чтобы те отправились домой бортом российской IFly, при этом самолет не вылетел из-за технических причин.
В Fun&Sun РИА Новости уточнили, что дата рейса из Шарм-эш-Шейха сдвинулась в связи с корректировкой полетной программы.
"Туристов пересадили на борт другой авиакомпании. Соответственно, изменилась дата вылета из Шарм-эш-Шейха. Всем путешественникам продлено проживание", — сообщили в пресс-службе туроператора.
"Произошла вынужденная задержка рейса F7 4710, следующего по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва, по причине технической неисправности воздушного судна. В настоящий момент ожидается получение запасной детали для устранения возникших неполадок", — сказали в авиакомпании.
Там уточнили, что все пассажиры размещены в отеле в непосредственной близости от аэропорта за счет авиакомпании. Рейс IFly из Москвы 28 июня вылетел по расписанию.
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ТуризмТуризмШарм-эш-ШейхМоскваEgyptAiriFlyНовости - Туризмтуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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