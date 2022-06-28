https://ria.ru/20220628/dtp-1798611228.html

В Саратовской области ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем

В Саратовской области ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем - РИА Новости, 28.06.2022

В Саратовской области ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем

Пьяный водитель без прав стал фигурантом уголовного дела о ДТП в Саратовской области, в результате которого погибла трехлетняя девочка, еще шесть человек... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:25

2022-06-28T09:25

2022-06-28T12:50

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

дтп

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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Пьяный водитель без прав стал фигурантом уголовного дела о ДТП в Саратовской области, в результате которого погибла трехлетняя девочка, еще шесть человек пострадали, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ.По предварительным данным прокуратуры, вечером в понедельник на трассе в Калининском районе пьяный водитель опрокинул автомобиль ВАЗ-2106, в результате происшествия один ребенок погиб, еще шесть человек, в том числе трое детей, пострадали. Уточняется, что один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии."Прокуратура Калининского района организовала проведение проверки по факту ДТП... Следственным отделом по городу Балашов СУ СК России по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале. Фигуранту дела грозит до 12 лет заключения.Врачи оценивают состояние 13-летнего мальчика, госпитализированного после опрокидывания автомобиля в Калининском районе Саратовской области, как крайне тяжелое, еще четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале."Один ребенок (девочка 3,5 года) погиб на месте в связи с травмами, не совместимыми с жизнью. Мальчик 13 лет был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Реанимационной бригадой из Саратова подросток переведен в областное лечебное учреждение и находится под наблюдением врачей. Также в региональный центр были доставлены мальчик 7 лет, женщина 38 лет в состоянии средней степени тяжести. Женщина 21 года, мужчина 39 лет - были направлены в районную больницу в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Региональное управление СК РФ пояснило, что подозреваемым по делу проходит 48-летний местный житель, который, по версии следствия, сел за руль автомобиля пьяным без водительских прав. Следователи установили, что среди пассажиров было четверо детей младше семи лет, из которых трехлетняя девочка погибла.В пресс-службе областного управления ГИБДД журналистам уточнили, что ДТП произошло около 21.00 (20.00 мск) понедельника на региональной трассе Калининск - Жирновск у села Кольцовка Калининского района Саратовской области.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

саратовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), дтп