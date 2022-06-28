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Мирную жительницу ранило при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мирную жительницу ранило при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 28.06.2022

Мирную жительницу ранило при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мирная жительница в возрасте 81 года пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:33

2022-06-28T10:33

2022-06-28T10:33

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирная жительница в возрасте 81 года пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – женщины 1941 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Петровского района города Донецка по адресу: улица Косарева, 2", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 8.15 мск выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

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Ольга Фомченкова

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