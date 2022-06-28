https://ria.ru/20220628/donbass-1798841302.html

Гатилов заявил о предвзятой оценке ООН ситуации в Донбассе

Гатилов заявил о предвзятой оценке ООН ситуации в Донбассе - РИА Новости, 28.06.2022

Гатилов заявил о предвзятой оценке ООН ситуации в Донбассе

Структуры Организации объединённых наций (ООН) опираются в своих оценках ситуации в Донбассе и на Украине исключительно на информацию, предоставляемую западными РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:54

2022-06-28T18:54

2022-06-28T18:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донбасс

украина

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Структуры Организации объединённых наций (ООН) опираются в своих оценках ситуации в Донбассе и на Украине исключительно на информацию, предоставляемую западными СМИ и украинской стороной, игнорируя запросы российских представителей, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."К большому сожалению, ООН в своих докладах, пресс-релизах опирается на то, как эти события преподносятся западными СМИ", - сказал Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, российские представители указывают партнерам в ООН на это, снабжают их объективной информацией о состоянии дел, о том, как происходят те или иные события, они это принимают, но не учитывают в своих дальнейших оценках ситуации.При этом в ООН заявляют, что свои оценки и анализ ситуации они делают на основании своих источников, при этом на неоднократные запросы российских представителей раскрыть эти источники, по словам дипломата, они отвечают отказом."С ними трудно в этом плане разговаривать. Это политика ООН и её механизмов: они ссылаются на то, что у них правдивая информация, у них есть свои источники. Совершенно очевидно, что вся информация идет с украинской стороны и западных СМИ... и никакая информация с российской стороны или со стороны Луганска или Донецка не принимается во внимание", - посетовал Гатилов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220628/oon-1798820855.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, владимир путин, донбасс, украина, россия, оон, ситуация в днр и лнр