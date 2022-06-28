https://ria.ru/20220628/donbass-1798611772.html

Пять человек погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Пять человек погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.06.2022

Пять человек погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Пять мирных жителей погибли за прошедшие сутки, 24 получили ранения в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:31

2022-06-28T09:31

2022-06-28T09:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

макеевка

ясиноватая

петровский район

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли за прошедшие сутки, 24 получили ранения в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пяти гражданских лиц в Макеевке и Ясиноватой, в том числе двоих с ранее освобожденной территории - Светлодарска", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что "ранения различной степени тяжести получили 24 гражданских лица, в том числе двое детей 2007 года рождения, в Петровском районе Донецка, Горловке, Макеевке и Ясиноватой, из них четверо с ранее освобожденной территории - Светлодарска".

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html

донецкая народная республика

украина

макеевка

ясиноватая

петровский район

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в мире, донецкая народная республика, украина, макеевка, ясиноватая, петровский район