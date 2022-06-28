https://ria.ru/20220628/domodedovo-1798685301.html
Причины технического сбоя в аэропорту "Домодедово" устранены
Причины технического сбоя в аэропорту "Домодедово" устранены - РИА Новости, 28.06.2022
Причины технического сбоя в аэропорту "Домодедово" устранены
Причины технического сбоя в системе регистрации аэропорта "Домодедово" в Москве устранены, сообщает во вторник авиакомпания "Уральские авиалинии". РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:43
2022-06-28T13:43
2022-06-28T13:43
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Причины технического сбоя в системе регистрации аэропорта "Домодедово" в Москве устранены, сообщает во вторник авиакомпания "Уральские авиалинии".Ранее перевозчик отмечал, что 27 июня произошел технический сбой в системе регистрации Amadeus в аэропортах московского авиаузла, из-за чего авиакомпания "Уральские авиалинии" была вынуждена перейти на резервную систему регистрации "Астра"."Причины технического сбоя в аэропорту "Домодедово" найдены и устранены. Регистрация возвращается в систему Amadeus, начиная с рейса U6-299 28 июня", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220628/sochi-1798630438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, новости - туризм, туристы, аэропорты
Причины технического сбоя в аэропорту "Домодедово" устранены
Причины технического сбоя в системе регистрации аэропорта "Домодедово" устранены
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Причины технического сбоя в системе регистрации аэропорта "Домодедово" в Москве устранены, сообщает во вторник авиакомпания "Уральские авиалинии".
Ранее перевозчик отмечал, что 27 июня произошел технический сбой в системе регистрации Amadeus в аэропортах московского авиаузла, из-за чего авиакомпания "Уральские авиалинии" была вынуждена перейти на резервную систему регистрации "Астра".
"Причины технического сбоя в аэропорту "Домодедово" найдены и устранены. Регистрация возвращается в систему Amadeus, начиная с рейса U6-299 28 июня", – говорится в сообщении.