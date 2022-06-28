https://ria.ru/20220628/dnr-1798880102.html

Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Зайцево южное

Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Зайцево южное - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Зайцево южное

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Пантелеймоновку и Зайцево южное, выпустив две мины калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T23:06

2022-06-28T23:06

2022-06-28T23:06

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Пантелеймоновку и Зайцево южное, выпустив две мины калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и семь мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Гольмовский: выпущено две мины калибром 120 миллиметров; 20.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 20.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено семь мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина