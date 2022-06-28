https://ria.ru/20220628/dnr-1798880102.html
Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Зайцево южное
Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Зайцево южное - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Зайцево южное
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Пантелеймоновку и Зайцево южное, выпустив две мины калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:06
2022-06-28T23:06
2022-06-28T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774022855_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_696ee5a4bf44be6a166b79e385c708c6.jpg
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Пантелеймоновку и Зайцево южное, выпустив две мины калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и семь мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Гольмовский: выпущено две мины калибром 120 миллиметров; 20.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 20.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено семь мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774022855_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_c551a7dd1d43ba241768348cdd81e7a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина
Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский и Зайцево южное
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский, Пантелеймоновку и Зайцево южное