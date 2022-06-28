https://ria.ru/20220628/dnr-1798828384.html
ВСУ выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке
ВСУ выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 28.06.2022
ВСУ выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска в 17.30 мск вновь обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:05
2022-06-28T18:05
2022-06-28T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 мск вновь обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Пантелеймоновки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
ВСУ выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов