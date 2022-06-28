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В России создают приложение для точного выбора размера одежды онлайн - РИА Новости, 28.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220628/dgtu-1798496902.html
В России создают приложение для точного выбора размера одежды онлайн
В России создают приложение для точного выбора размера одежды онлайн - РИА Новости, 28.06.2022
В России создают приложение для точного выбора размера одежды онлайн
Уникальную виртуальную примерочную на основе нейросетей для онлайн-магазинов одежды разрабатывают в одном из стартапов ДГТУ. Новый сервис поможет покупателям... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:00
2022-06-28T09:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
общество
технологии
россия
донской государственный технический университет
одежда
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Уникальную виртуальную примерочную на основе нейросетей для онлайн-магазинов одежды разрабатывают в одном из стартапов ДГТУ. Новый сервис поможет покупателям сэкономить время и без ошибки подобрать любой тип одежды, а магазинам – сократить убытки из-за массового возврата товаров. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.На сегодняшний день в онлайн-магазинах одежды возврат товаров из-за неверно выбранного размера составляет более 50 процентов, а суммы годового ущерба от этого только в России исчисляются миллиардами рублей, рассказали специалисты.Команда специалистов, являющаяся резидентом Акселератора медиа и IT стартап-проектов Донского государственного технического университета (ДГТУ), разрабатывает мобильное приложение, которое позволит точно подобрать размер одежды онлайн и даже примерить ее на свой виртуальный манекен.По словам разработчиков приложения, для создания трехмерной копии одежды достаточно будет загрузить фото и произвести несколько простых измерений, среди которых длина изделия, ширина изделия в груди, длина рукавов и ряд других.Для автоматизации создания пользовательских манекенов сервис будет использовать сверточные нейронные сети, ориентированные на работу с визуальными образами, а для системы рекомендаций размеров – рекуррентную нейронную сеть, способную обучаться на ограниченном наборе данных, объяснили специалисты."Чтобы создать ваш виртуальный манекен, достаточно будет ввести рост, вес и тип фигуры, а если загрузить фото в полный рост, то генерация модели будет более точной. Искусственный интеллект сможет отразить реальные параметры тела и визуализировать точную посадку различных размеров, рекомендуя наиболее подходящий. Программа сможет помочь и при выборе нестандартных oversize-размеров", – отметил председатель правления Фонда "Медиапарк Южный Регион – ДГТУ" Георгий Кудинов.Использование собственной нейронной сети упростит регистрацию пользователей, которым не придется измерять весь набор своих физических параметров. Это также поможет магазинам привлечь клиентов, которые предпочитают офлайн-площадки из-за проблем с подбором размера, уверены создатели приложения.Как отметили специалисты, существующие аналоги разработки имеют серьезные недостатки: в них либо отсутствует визуализация одежды, либо она требует применения специальных устройств и программ, а система рекомендаций построена на аналогиях с покупками пользователей со схожей фигурой, что не позволяет учитывать индивидуальные предпочтения.Разработка ведется в рамках грантовой программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям. В течение следующего года коллектив планирует подготовить приложение для коммерческого использования.
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навигатор абитуриента, университетская наука, общество, технологии, россия, донской государственный технический университет, одежда
09:00 28.06.2022
 

В России создают приложение для точного выбора размера одежды онлайн

© Андрей КотляровSwize - интерфейс покупателя
Swize - интерфейс покупателя
© Андрей Котляров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Уникальную виртуальную примерочную на основе нейросетей для онлайн-магазинов одежды разрабатывают в одном из стартапов ДГТУ. Новый сервис поможет покупателям сэкономить время и без ошибки подобрать любой тип одежды, а магазинам – сократить убытки из-за массового возврата товаров. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
На сегодняшний день в онлайн-магазинах одежды возврат товаров из-за неверно выбранного размера составляет более 50 процентов, а суммы годового ущерба от этого только в России исчисляются миллиардами рублей, рассказали специалисты.
Команда специалистов, являющаяся резидентом Акселератора медиа и IT стартап-проектов Донского государственного технического университета (ДГТУ), разрабатывает мобильное приложение, которое позволит точно подобрать размер одежды онлайн и даже примерить ее на свой виртуальный манекен.
"Преимущества нашей разработки перед аналогами в том, что для создания виртуальной модели не потребуется дополнительных программ или устройств, кроме того нами предусмотрена простая интеграция на все площадки онлайн-торговли и социальные сети. Плагин и приложение будут бесплатными и не потребуют переработки сайта", – рассказал руководитель проекта Андрей Котляров.
По словам разработчиков приложения, для создания трехмерной копии одежды достаточно будет загрузить фото и произвести несколько простых измерений, среди которых длина изделия, ширина изделия в груди, длина рукавов и ряд других.
Для автоматизации создания пользовательских манекенов сервис будет использовать сверточные нейронные сети, ориентированные на работу с визуальными образами, а для системы рекомендаций размеров – рекуррентную нейронную сеть, способную обучаться на ограниченном наборе данных, объяснили специалисты.
"Чтобы создать ваш виртуальный манекен, достаточно будет ввести рост, вес и тип фигуры, а если загрузить фото в полный рост, то генерация модели будет более точной. Искусственный интеллект сможет отразить реальные параметры тела и визуализировать точную посадку различных размеров, рекомендуя наиболее подходящий. Программа сможет помочь и при выборе нестандартных oversize-размеров", – отметил председатель правления Фонда "Медиапарк Южный Регион – ДГТУ" Георгий Кудинов.
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Как отметили специалисты, существующие аналоги разработки имеют серьезные недостатки: в них либо отсутствует визуализация одежды, либо она требует применения специальных устройств и программ, а система рекомендаций построена на аналогиях с покупками пользователей со схожей фигурой, что не позволяет учитывать индивидуальные предпочтения.
Разработка ведется в рамках грантовой программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям. В течение следующего года коллектив планирует подготовить приложение для коммерческого использования.
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