https://ria.ru/20220628/devochka-1798607333.html

В Красноярском крае спасли девочку, которую течением реки затянуло в шлюз

В Красноярском крае спасли девочку, которую течением реки затянуло в шлюз - РИА Новости, 28.06.2022

В Красноярском крае спасли девочку, которую течением реки затянуло в шлюз

Спасатель МЧС в Красноярском крае более двух часов поддерживал на плаву девочку, которая упала в воду, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T08:49

2022-06-28T08:49

2022-06-28T13:01

происшествия

красноярск

минусинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798613638_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d98399cd5dbd46826aca6360be6e6573.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Спасатель МЧС в Красноярском крае более двух часов поддерживал на плаву девочку, которая упала в воду, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.Накануне пятнадцатилетняя жительница Минусинска в районе улицы Геологов упала с дамбы в протоку Енисея, откуда ее течением унесло в водопропускной шлюз.Спасатели перекрыли гидротехнические сооружения в 15 километрах выше по течению Енисея, чтобы снизить уровень воды.Специалисты МЧС и коммунальных служб расчистили шлюз от мешавших бревен, затем подъемным краном подняли решетку для фильтрации мусора и установили защитный экран для отвода воды.Ребенка успешно подняли из шлюза.Все это время — более двух часов — Тарасюк держал девочку за руку и успокаивал, не давая захлебнуться.В операции задействовали более 30 человек и 11 единиц техники.В прокуратуре региона начали проверки по факту попадания ребенка в водопропускной шлюз.

https://ria.ru/20220613/malchik-1794995497.html

красноярск

минусинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатель 2 часа держал подростка за руку над затопленным шлюзом. Кадры инцидента Спасатель 2 часа держал подростка за руку над затопленным шлюзом. Кадры инцидента 2022-06-28T08:49 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, минусинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)