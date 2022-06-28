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В Красноярском крае спасли девочку, которую течением реки затянуло в шлюз
В Красноярском крае спасли девочку, которую течением реки затянуло в шлюз - РИА Новости, 28.06.2022
В Красноярском крае спасли девочку, которую течением реки затянуло в шлюз
Спасатель МЧС в Красноярском крае более двух часов поддерживал на плаву девочку, которая упала в воду, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T08:49
2022-06-28T08:49
2022-06-28T13:01
происшествия
красноярск
минусинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
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КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Спасатель МЧС в Красноярском крае более двух часов поддерживал на плаву девочку, которая упала в воду, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.Накануне пятнадцатилетняя жительница Минусинска в районе улицы Геологов упала с дамбы в протоку Енисея, откуда ее течением унесло в водопропускной шлюз.Спасатели перекрыли гидротехнические сооружения в 15 километрах выше по течению Енисея, чтобы снизить уровень воды.Специалисты МЧС и коммунальных служб расчистили шлюз от мешавших бревен, затем подъемным краном подняли решетку для фильтрации мусора и установили защитный экран для отвода воды.Ребенка успешно подняли из шлюза.Все это время — более двух часов — Тарасюк держал девочку за руку и успокаивал, не давая захлебнуться.В операции задействовали более 30 человек и 11 единиц техники.В прокуратуре региона начали проверки по факту попадания ребенка в водопропускной шлюз.
https://ria.ru/20220613/malchik-1794995497.html
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Спасатель 2 часа держал подростка за руку над затопленным шлюзом. Кадры инцидента
Спасатель 2 часа держал подростка за руку над затопленным шлюзом. Кадры инцидента
2022-06-28T08:49
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PT0M20S
РИА Новости
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происшествия, красноярск, минусинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:49 28.06.2022 (обновлено: 13:01 28.06.2022)
В Красноярском крае спасли девочку, которую течением реки затянуло в шлюз
Спасатель два часа поддерживал на плаву 15-летнюю девочку, попавшую в шлюз в Минусинске