https://ria.ru/20220628/deti-1798768100.html
Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними
Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними - РИА Новости, 28.06.2022
Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними
Партия "Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения по самообслуживанию, передвижению,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:35
2022-06-28T16:35
2022-06-28T16:35
общество
россия
единая россия
дети
андрей турчак
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения по самообслуживанию, передвижению, контролю и обучению, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения к самообслуживанию, передвижению, контролю и обучению", - рассказал Турчак.Он также поблагодарил Минздрав РФ за понимание и добавил, что рассчитывает на принятие законопроекта в текущей сессии.
https://ria.ru/20220607/znak-1793828262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, единая россия, дети, андрей турчак
Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними
Турчак: ЕР обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами