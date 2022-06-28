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Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними - РИА Новости, 28.06.2022
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Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними
Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними - РИА Новости, 28.06.2022
Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними
Партия "Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения по самообслуживанию, передвижению,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:35
2022-06-28T16:35
общество
россия
единая россия
дети
андрей турчак
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения по самообслуживанию, передвижению, контролю и обучению, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения к самообслуживанию, передвижению, контролю и обучению", - рассказал Турчак.Он также поблагодарил Минздрав РФ за понимание и добавил, что рассчитывает на принятие законопроекта в текущей сессии.
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общество, россия, единая россия, дети, андрей турчак
16:35 28.06.2022
 
Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними

Турчак: ЕР обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРебенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения по самообслуживанию, передвижению, контролю и обучению, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения к самообслуживанию, передвижению, контролю и обучению", - рассказал Турчак.
Он также поблагодарил Минздрав РФ за понимание и добавил, что рассчитывает на принятие законопроекта в текущей сессии.
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