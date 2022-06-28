https://ria.ru/20220628/deti-1798768100.html

Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними

Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними - РИА Новости, 28.06.2022

Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними

Партия "Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения по самообслуживанию, передвижению,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:35

2022-06-28T16:35

2022-06-28T16:35

общество

россия

единая россия

дети

андрей турчак

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения по самообслуживанию, передвижению, контролю и обучению, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения к самообслуживанию, передвижению, контролю и обучению", - рассказал Турчак.Он также поблагодарил Минздрав РФ за понимание и добавил, что рассчитывает на принятие законопроекта в текущей сессии.

https://ria.ru/20220607/znak-1793828262.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, единая россия, дети, андрей турчак