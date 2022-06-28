Сенатор назвал заявления о дефолте России "глуповатым шапито"
Сенатор Карасин назвал заявления о дефолте России "глуповатым шапито"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки Запада объявить о том, что у России якобы наступил дефолт по внешнему долгу, являются "выкрутасами" и напоминают "глуповатое шапито", заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Накануне международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что держатели российских евробондов не получили выплаты по ним в должный срок, что считается дефолтом.
"Продолжают раскручивать тему так называемого "дефолта" России по внешнему долгу. Ориентироваться будем на спокойное и разумное заявление нашего министра финансов Антона Силуанова о том, что лишение России возможности обслуживать свой суверенный внешний долг искусственное", - написал Карасин в своём Telegram-канале. По его словам, единственной целью Запада является навешивание ярлыка "дефолт" на Россию на фоне "откровенно бандитского" захвата российских активов в западных банках. "Выкрутасы Запада напоминают глуповатое шапито", - заявил Карасин.
Американское агентство Блумберг выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России - впервые с 1918 года. Минфин России должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро и сделал это заранее, но из-за действий западных контрагентов деньги до держателей бумаг не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня, чем Блумберг и объяснил "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".
Министр финансов Антон Силуанов указывал, что Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт". Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".
27 июня, 10:28В Совфеде рассказали, зачем США заявили о дефолте России