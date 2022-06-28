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Сенатор назвал заявления о дефолте России "глуповатым шапито" - РИА Новости, 28.06.2022
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Сенатор назвал заявления о дефолте России "глуповатым шапито"
Сенатор назвал заявления о дефолте России "глуповатым шапито" - РИА Новости, 28.06.2022
Сенатор назвал заявления о дефолте России "глуповатым шапито"
Попытки Запада объявить о том, что у России якобы наступил дефолт по внешнему долгу, являются "выкрутасами" и напоминают "глуповатое шапито", заявил... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:28
2022-06-28T12:28
экономика
россия
совет федерации рф
григорий карасин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки Запада объявить о том, что у России якобы наступил дефолт по внешнему долгу, являются "выкрутасами" и напоминают "глуповатое шапито", заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Накануне международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что держатели российских евробондов не получили выплаты по ним в должный срок, что считается дефолтом."Продолжают раскручивать тему так называемого "дефолта" России по внешнему долгу. Ориентироваться будем на спокойное и разумное заявление нашего министра финансов Антона Силуанова о том, что лишение России возможности обслуживать свой суверенный внешний долг искусственное", - написал Карасин в своём Telegram-канале. По его словам, единственной целью Запада является навешивание ярлыка "дефолт" на Россию на фоне "откровенно бандитского" захвата российских активов в западных банках. "Выкрутасы Запада напоминают глуповатое шапито", - заявил Карасин.Американское агентство Блумберг выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России - впервые с 1918 года. Минфин России должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро и сделал это заранее, но из-за действий западных контрагентов деньги до держателей бумаг не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня, чем Блумберг и объяснил "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Министр финансов Антон Силуанов указывал, что Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт". Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".
https://ria.ru/20220628/defolt-1798599241.html
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экономика, россия, совет федерации рф, григорий карасин, санкции в отношении россии
12:28 28.06.2022
 
Сенатор назвал заявления о дефолте России "глуповатым шапито"

Сенатор Карасин назвал заявления о дефолте России "глуповатым шапито"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки Запада объявить о том, что у России якобы наступил дефолт по внешнему долгу, являются "выкрутасами" и напоминают "глуповатое шапито", заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Накануне международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что держатели российских евробондов не получили выплаты по ним в должный срок, что считается дефолтом.
"Продолжают раскручивать тему так называемого "дефолта" России по внешнему долгу. Ориентироваться будем на спокойное и разумное заявление нашего министра финансов Антона Силуанова о том, что лишение России возможности обслуживать свой суверенный внешний долг искусственное", - написал Карасин в своём Telegram-канале. По его словам, единственной целью Запада является навешивание ярлыка "дефолт" на Россию на фоне "откровенно бандитского" захвата российских активов в западных банках. "Выкрутасы Запада напоминают глуповатое шапито", - заявил Карасин.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 05:57
Япония не смогла оценить влияние на экономику сообщений о "дефолте" России
Американское агентство Блумберг выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России - впервые с 1918 года. Минфин России должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро и сделал это заранее, но из-за действий западных контрагентов деньги до держателей бумаг не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня, чем Блумберг и объяснил "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".
Министр финансов Антон Силуанов указывал, что Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт". Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 10:28
В Совфеде рассказали, зачем США заявили о дефолте России
 
ЭкономикаРоссияСовет Федерации РФГригорий КарасинСанкции в отношении России
 
 
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