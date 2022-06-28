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Япония не смогла оценить влияние на экономику сообщений о "дефолте" России - РИА Новости, 28.06.2022
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Япония не смогла оценить влияние на экономику сообщений о "дефолте" России
Япония не смогла оценить влияние на экономику сообщений о "дефолте" России - РИА Новости, 28.06.2022
Япония не смогла оценить влияние на экономику сообщений о "дефолте" России
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на фоне утверждений о дефолте России заявил, что в настоящее время сложно оценивать возможный эффект от этого на мировую РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T05:57
2022-06-28T05:57
экономика
антон силуанов
россия
сша
в мире
япония
дмитрий песков
сюнъити судзуки
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ТОКИО, 28 июн — РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на фоне утверждений о дефолте России заявил, что в настоящее время сложно оценивать возможный эффект от этого на мировую и японскую экономику, но подчеркнул, что прямые убытки для японских инвесторов будут несущественны.Накануне международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что держатели российских евробондов не получили выплаты по ним в должный срок, что считается дефолтом. Кроме этого, американское агентство Блумберг ранее выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России — впервые с 1918 года."Я осведомлен о сообщениях о том, что грейс-период истек по гособлигациям в долларах и евро, и что держатели этих гособлигаций не получили выплаты. Вместе с этим, доля инвестиций в РФ от общего объема японских инвестиций в иностранные облигации не слишком большая. В связи с этим прямые убытки для японских инвесторов ограниченны", — отметил Судзуки.Минфин РФ должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро, и он сделал это заранее, так как позднее власти США ожидаемо отказались продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Между тем, из-за действий западных контрагентов деньги до держателей облигаций не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня, чем Блумберг и объяснил "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Далее выплаты по еврооблигациям Минфин России проводил уже в рублях, о первом таком перечислении сообщив 23 июня, на следующий день после соответствующего указа президента. Министр финансов Антон Силуанов указывал, что перевод выплат с валюты на рубли не означает дефолта, а связан с форс-мажором. По его словам, Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы полностью довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт".Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, — "уже не наша проблема".
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экономика, антон силуанов, россия, сша, в мире, япония, дмитрий песков, сюнъити судзуки
05:57 28.06.2022
 
Япония не смогла оценить влияние на экономику сообщений о "дефолте" России

Минфин Японии затруднился с оценкой влияния на экономику сообщений о дефолте России

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
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ТОКИО, 28 июн — РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на фоне утверждений о дефолте России заявил, что в настоящее время сложно оценивать возможный эффект от этого на мировую и японскую экономику, но подчеркнул, что прямые убытки для японских инвесторов будут несущественны.
"В настоящее время достоверно оценить то, как это отразится на экономике, несколько затруднительно", — цитирует агентство Рейтер слова японского министра в ответ на просьбу журналистов дать оценку для мировой и японской экономик.
Накануне международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что держатели российских евробондов не получили выплаты по ним в должный срок, что считается дефолтом. Кроме этого, американское агентство Блумберг ранее выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России — впервые с 1918 года.
"Я осведомлен о сообщениях о том, что грейс-период истек по гособлигациям в долларах и евро, и что держатели этих гособлигаций не получили выплаты. Вместе с этим, доля инвестиций в РФ от общего объема японских инвестиций в иностранные облигации не слишком большая. В связи с этим прямые убытки для японских инвесторов ограниченны", — отметил Судзуки.
Токио - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 03:03
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Минфин РФ должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро, и он сделал это заранее, так как позднее власти США ожидаемо отказались продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Между тем, из-за действий западных контрагентов деньги до держателей облигаций не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня, чем Блумберг и объяснил "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".
Далее выплаты по еврооблигациям Минфин России проводил уже в рублях, о первом таком перечислении сообщив 23 июня, на следующий день после соответствующего указа президента. Министр финансов Антон Силуанов указывал, что перевод выплат с валюты на рубли не означает дефолта, а связан с форс-мажором. По его словам, Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы полностью довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт".
Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, — "уже не наша проблема".
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссияСШАВ миреЯпонияДмитрий ПесковСюнъити Судзуки
 
 
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