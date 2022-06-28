https://ria.ru/20220628/crowe-1798652616.html

Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере про экзорциста

Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере про экзорциста - РИА Новости, 28.06.2022

Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере про экзорциста

Рассел Кроу исполнит одну из главных ролей в мистическом триллере Джулиуса Эйвери "The Pope’s Exorcist", пишет Deadline. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:06

2022-06-28T15:06

2022-06-28T15:06

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рассел Кроу исполнит одну из главных ролей в мистическом триллере Джулиуса Эйвери "The Pope’s Exorcist", пишет Deadline. Он сыграет священника Габриэле Аморта. Он был экзорцистом Римской епархии, провел более 100000 ритуалов по изгнанию нечистой силы и написал несколько бестселлеров. Они лягут в основу нового фильма Эйвери. Аморт умер 16 сентября 2016 года. Кроу — лауреат премии "Оскар" 2001 года за роль в фильме Ридли Скотта "Гладиатор". Актер также известен по картинам "Ной", "Игры разума", "Отверженные" и другим. Эйвери зрители знают по хоррору "Оверлорд" и триллеру "Молодая кровь".

https://ria.ru/20220624/kino-1797815756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, рассел кроу, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть