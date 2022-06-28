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Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере про экзорциста - РИА Новости, 28.06.2022
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Культура
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Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере про экзорциста
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере про экзорциста - РИА Новости, 28.06.2022
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере про экзорциста
Рассел Кроу исполнит одну из главных ролей в мистическом триллере Джулиуса Эйвери "The Pope’s Exorcist", пишет Deadline. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:06
2022-06-28T15:06
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рассел Кроу исполнит одну из главных ролей в мистическом триллере Джулиуса Эйвери "The Pope’s Exorcist", пишет Deadline. Он сыграет священника Габриэле Аморта. Он был экзорцистом Римской епархии, провел более 100000 ритуалов по изгнанию нечистой силы и написал несколько бестселлеров. Они лягут в основу нового фильма Эйвери. Аморт умер 16 сентября 2016 года. Кроу — лауреат премии "Оскар" 2001 года за роль в фильме Ридли Скотта "Гладиатор". Актер также известен по картинам "Ной", "Игры разума", "Отверженные" и другим. Эйвери зрители знают по хоррору "Оверлорд" и триллеру "Молодая кровь".
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новости культуры, рассел кроу, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть
15:06 28.06.2022
 
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере про экзорциста

Рассел Кроу сыграет экзорциста Габриэле Аморта в триллере Джулиуса Эйвери

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк69-й Каннский фестиваль. День четвертый
69-й Каннский фестиваль. День четвертый - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рассел Кроу исполнит одну из главных ролей в мистическом триллере Джулиуса Эйвери "The Pope’s Exorcist", пишет Deadline.
Он сыграет священника Габриэле Аморта. Он был экзорцистом Римской епархии, провел более 100000 ритуалов по изгнанию нечистой силы и написал несколько бестселлеров. Они лягут в основу нового фильма Эйвери.
Аморт умер 16 сентября 2016 года.
Кроу — лауреат премии "Оскар" 2001 года за роль в фильме Ридли Скотта "Гладиатор". Актер также известен по картинам "Ной", "Игры разума", "Отверженные" и другим.
Эйвери зрители знают по хоррору "Оверлорд" и триллеру "Молодая кровь".
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