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Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере про экзорциста
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере про экзорциста - РИА Новости, 28.06.2022
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере про экзорциста
Рассел Кроу исполнит одну из главных ролей в мистическом триллере Джулиуса Эйвери "The Pope’s Exorcist", пишет Deadline. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:06
2022-06-28T15:06
2022-06-28T15:06
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рассел Кроу исполнит одну из главных ролей в мистическом триллере Джулиуса Эйвери "The Pope’s Exorcist", пишет Deadline. Он сыграет священника Габриэле Аморта. Он был экзорцистом Римской епархии, провел более 100000 ритуалов по изгнанию нечистой силы и написал несколько бестселлеров. Они лягут в основу нового фильма Эйвери. Аморт умер 16 сентября 2016 года. Кроу — лауреат премии "Оскар" 2001 года за роль в фильме Ридли Скотта "Гладиатор". Актер также известен по картинам "Ной", "Игры разума", "Отверженные" и другим. Эйвери зрители знают по хоррору "Оверлорд" и триллеру "Молодая кровь".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, рассел кроу, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере про экзорциста
Рассел Кроу сыграет экзорциста Габриэле Аморта в триллере Джулиуса Эйвери
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Рассел Кроу исполнит одну из главных ролей в мистическом триллере Джулиуса Эйвери "The Pope’s Exorcist", пишет
Deadline.
Он сыграет священника Габриэле Аморта. Он был экзорцистом Римской епархии, провел более 100000 ритуалов по изгнанию нечистой силы и написал несколько бестселлеров. Они лягут в основу нового фильма Эйвери.
Аморт умер 16 сентября 2016 года.
Кроу — лауреат премии "Оскар" 2001 года за роль в фильме Ридли Скотта "Гладиатор". Актер также известен по картинам "Ной", "Игры разума", "Отверженные" и другим.
Эйвери зрители знают по хоррору "Оверлорд" и триллеру "Молодая кровь".