https://ria.ru/20220628/chekhiya-1798740294.html

СМИ: Чехия упразднит пост уполномоченного по отношениям с Россией

СМИ: Чехия упразднит пост уполномоченного по отношениям с Россией - РИА Новости, 28.06.2022

СМИ: Чехия упразднит пост уполномоченного по отношениям с Россией

Правительство Чехии планирует в среду рассмотреть вопрос об упразднении поста уполномоченного по чешско-российским отношениям, на который в 2020 году был... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:36

2022-06-28T15:36

2022-06-28T15:41

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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Правительство Чехии планирует в среду рассмотреть вопрос об упразднении поста уполномоченного по чешско-российским отношениям, на который в 2020 году был назначен глава международного отдела администрации президента Рудольф Индрак, сообщило сетевое издание České noviny.Пост уполномоченного был создан кабмином Чехии с целью нормализации чешско-российских отношений, планировались его переговоры на уровне одного из заместителей главы МИД РФ с тем, чтобы был рассмотрен весь спектр отношений между обеими странами. Однако после инцидента со взрывами на складах в деревне Врбетице, в организации которых власти Чехии обвинили сотрудников спецслужб РФ и который привел к высылке в середине апреля 2021 года 18 сотрудников посольства РФ в Праге и ответной высылке 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве, отношения между обеими странами еще более ухудшились.В этом году в МИД Чехии был создан пост спецуполномоченного по координации политики в отношении РФ, на который был назначен Лубош Веселы. Ранее он занимал пост заместителя посла в РФ и был в числе высланных из Москвы чешских дипломатов.

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