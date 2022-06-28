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СМИ: Чехия упразднит пост уполномоченного по отношениям с Россией - РИА Новости, 28.06.2022
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СМИ: Чехия упразднит пост уполномоченного по отношениям с Россией
СМИ: Чехия упразднит пост уполномоченного по отношениям с Россией - РИА Новости, 28.06.2022
СМИ: Чехия упразднит пост уполномоченного по отношениям с Россией
Правительство Чехии планирует в среду рассмотреть вопрос об упразднении поста уполномоченного по чешско-российским отношениям, на который в 2020 году был... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:36
2022-06-28T15:41
в мире
россия
чехия
москва
мид чехии
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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Правительство Чехии планирует в среду рассмотреть вопрос об упразднении поста уполномоченного по чешско-российским отношениям, на который в 2020 году был назначен глава международного отдела администрации президента Рудольф Индрак, сообщило сетевое издание České noviny.Пост уполномоченного был создан кабмином Чехии с целью нормализации чешско-российских отношений, планировались его переговоры на уровне одного из заместителей главы МИД РФ с тем, чтобы был рассмотрен весь спектр отношений между обеими странами. Однако после инцидента со взрывами на складах в деревне Врбетице, в организации которых власти Чехии обвинили сотрудников спецслужб РФ и который привел к высылке в середине апреля 2021 года 18 сотрудников посольства РФ в Праге и ответной высылке 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве, отношения между обеими странами еще более ухудшились.В этом году в МИД Чехии был создан пост спецуполномоченного по координации политики в отношении РФ, на который был назначен Лубош Веселы. Ранее он занимал пост заместителя посла в РФ и был в числе высланных из Москвы чешских дипломатов.
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в мире, россия, чехия, москва, мид чехии
15:36 28.06.2022 (обновлено: 15:41 28.06.2022)
 
СМИ: Чехия упразднит пост уполномоченного по отношениям с Россией

České noviny: Чехия упразднит пост уполномоченного по чешско-российским отношениям 30 июня

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото. Архивное фото
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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Правительство Чехии планирует в среду рассмотреть вопрос об упразднении поста уполномоченного по чешско-российским отношениям, на который в 2020 году был назначен глава международного отдела администрации президента Рудольф Индрак, сообщило сетевое издание České noviny.
"К 30 июня планируется упразднить пост уполномоченного по чешско-российским отношениям, на который два года назад был назначен глава международного отдела администрации президента Рудольф Индрак. Правительство рассмотрит этот вопрос на заседании в среду", - сообщило издание.
Пост уполномоченного был создан кабмином Чехии с целью нормализации чешско-российских отношений, планировались его переговоры на уровне одного из заместителей главы МИД РФ с тем, чтобы был рассмотрен весь спектр отношений между обеими странами. Однако после инцидента со взрывами на складах в деревне Врбетице, в организации которых власти Чехии обвинили сотрудников спецслужб РФ и который привел к высылке в середине апреля 2021 года 18 сотрудников посольства РФ в Праге и ответной высылке 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве, отношения между обеими странами еще более ухудшились.
В этом году в МИД Чехии был создан пост спецуполномоченного по координации политики в отношении РФ, на который был назначен Лубош Веселы. Ранее он занимал пост заместителя посла в РФ и был в числе высланных из Москвы чешских дипломатов.
Прага - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 23:51
Чехия приостановила выдачу виз россиянам до марта 2023 года
 
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