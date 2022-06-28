15:36 28.06.2022 (обновлено: 15:41 28.06.2022)
СМИ: Чехия упразднит пост уполномоченного по отношениям с Россией
České noviny: Чехия упразднит пост уполномоченного по чешско-российским отношениям 30 июня
Флаг Чехии. Архивное фото. Архивное фото
ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Правительство Чехии планирует в среду рассмотреть вопрос об упразднении поста уполномоченного по чешско-российским отношениям, на который в 2020 году был назначен глава международного отдела администрации президента Рудольф Индрак, сообщило сетевое издание České noviny.
"К 30 июня планируется упразднить пост уполномоченного по чешско-российским отношениям, на который два года назад был назначен глава международного отдела администрации президента Рудольф Индрак. Правительство рассмотрит этот вопрос на заседании в среду", - сообщило издание.
Пост уполномоченного был создан кабмином Чехии с целью нормализации чешско-российских отношений, планировались его переговоры на уровне одного из заместителей главы МИД РФ с тем, чтобы был рассмотрен весь спектр отношений между обеими странами. Однако после инцидента со взрывами на складах в деревне Врбетице, в организации которых власти Чехии обвинили сотрудников спецслужб РФ и который привел к высылке в середине апреля 2021 года 18 сотрудников посольства РФ в Праге и ответной высылке 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве, отношения между обеими странами еще более ухудшились.
В этом году в МИД Чехии был создан пост спецуполномоченного по координации политики в отношении РФ, на который был назначен Лубош Веселы. Ранее он занимал пост заместителя посла в РФ и был в числе высланных из Москвы чешских дипломатов.