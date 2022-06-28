https://ria.ru/20220628/byudzhet-1798763812.html
Правительство начало подготовку бюджета на следующий год
Правительство начало подготовку бюджета на следующий год - РИА Новости, 28.06.2022
Правительство начало подготовку бюджета на следующий год
В правительстве России уже началась подготовка бюджета на следующий год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:30
2022-06-28T16:30
2022-06-28T16:30
россия
экономика
совет федерации рф
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В правительстве России уже началась подготовка бюджета на следующий год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В правительстве уже сейчас начата подготовка бюджета на следующий год. Это очень важное направление работы", - сказал он на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.Мишустин добавил, что кабмин рассчитывает на эффективное сотрудничество с парламентариями по этому вопросу.
https://ria.ru/20220617/raskhod-1795979353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, совет федерации рф, правительство рф, михаил мишустин
Правительство начало подготовку бюджета на следующий год
Мишустин заявил, что в правительстве началась подготовка бюджета на следующий год