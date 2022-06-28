https://ria.ru/20220628/britaniya-1798816366.html

Министр обороны Британии назвал Россию "самой насущной угрозой" Европе

Министр обороны Британии назвал Россию "самой насущной угрозой" Европе - РИА Новости, 28.06.2022

Министр обороны Британии назвал Россию "самой насущной угрозой" Европе

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Россию "самой прямой и насущной угрозой" Европе. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:44

2022-06-28T17:44

2022-06-28T17:44

в мире

великобритания

россия

нато

бен уоллес

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Россию "самой прямой и насущной угрозой" Европе.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подобные заявления, отмечала, что намерение НАТО обозначить Россию "самой большой угрозой" не ново, альянс многие годы концентрировался на Москве, забывая о настоящих вызовах. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе."Прямо сейчас Россия - самая прямая и насущная угроза Европе, нашим союзникам и их берегам. Я серьезен, когда говорю, что существует очень реальная угроза того, что Россия выступит против более широкой Европы и что в это время ракеты большой дальности расстояния - не защита", - заявил Уоллес, выступая в Лондоне. Он также заявил, что с изменениями угрозы должны меняться и расходы страны.Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, россия, нато, бен уоллес, санкции в отношении россии