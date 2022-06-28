Министр обороны Британии назвал Россию "самой насущной угрозой" Европе
Министр обороны Британии Уоллес назвал Россию "самой прямой и насущной угрозой" Европе
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Россию "самой прямой и насущной угрозой" Европе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подобные заявления, отмечала, что намерение НАТО обозначить Россию "самой большой угрозой" не ново, альянс многие годы концентрировался на Москве, забывая о настоящих вызовах. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
"Прямо сейчас Россия - самая прямая и насущная угроза Европе, нашим союзникам и их берегам. Я серьезен, когда говорю, что существует очень реальная угроза того, что Россия выступит против более широкой Европы и что в это время ракеты большой дальности расстояния - не защита", - заявил Уоллес, выступая в Лондоне. Он также заявил, что с изменениями угрозы должны меняться и расходы страны.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
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