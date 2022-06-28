https://ria.ru/20220628/briks-1798837646.html
Быстрых решений по расширению БРИКС ждать не стоит, заявили в МИД
Быстрых решений по расширению БРИКС ждать не стоит, заявили в МИД - РИА Новости, 28.06.2022
Быстрых решений по расширению БРИКС ждать не стоит, заявили в МИД
Москва приветствует перспективу расширения БРИКС, но быстрых решений ждать не стоит, заявил РИА Новости шерпа РФ, замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:37
2022-06-28T18:37
2022-06-28T19:54
в мире
брикс
иран
аргентина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
цены на нефть
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва приветствует перспективу расширения БРИКС, но быстрых решений ждать не стоит, заявил РИА Новости шерпа РФ, замглавы МИД Сергей Рябков.Накануне в МИД Ирана заявили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС. А на прошедшем 23-24 саммите объединения о намерении присоединиться к БРИКС заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.Рябков напомнил, что на прошедшем саммите БРИКС в его итоговой декларации лидеры "поставили задачу сначала прояснить руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры такого процесса"."Эта работа будет выстраиваться на основе углубленных консультаций и консенсуса в "пятёрке", - сказал он."В любом случае быстрых решений ждать не стоит. Только достигнув понимания относительно базовых параметров расширения, можно будет переходить к подбору кандидатов. Процесс этот непростой и деликатный, поэтому сейчас было бы преждевременно раскрывать детали, в том числе комментировать тему потенциальных кандидатов", - отметил замминистра.Он добавил, что прошедший 14-й саммит БРИКС "отчётливо продемонстрировал", что "пятёрка" продолжает продвигать конструктивную, объединительную повестку дня в интересах построения "действительно демократичного инклюзивного миропорядка на основе международного права и при центральной роли ООН"."Это, безусловно, повышает привлекательность объединения в мире, является свидетельством неприятия попыток коллективного Запада навязать мировому сообществу собственные правила, оказывать давление, сдерживать развития тех государств, которые не готовы жить по придуманным кем-то другим правилам, поддаваться безрассудному и нелегитимному санкционному давлению",- резюмировал Рябков.
https://ria.ru/20220626/briks-1798143604.html
https://ria.ru/20220623/lavrov-1797711575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, иран, аргентина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, цены на нефть, альберто фернандес, тегеран (город), мид ирана, оон
18:37 28.06.2022 (обновлено: 19:54 28.06.2022)
Быстрых решений по расширению БРИКС ждать не стоит, заявили в МИД
Рябков: Москва приветствует расширение БРИКС, но не стоит ждать быстрых решений
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва приветствует перспективу расширения БРИКС, но быстрых решений ждать не стоит, заявил РИА Новости шерпа РФ, замглавы МИД Сергей Рябков.
Накануне в МИД Ирана
заявили, что Тегеран
подал заявку на членство в БРИКС
. А на прошедшем 23-24 саммите объединения о намерении присоединиться к БРИКС заявил президент Аргентины Альберто Фернандес
.
"Заинтересованность в подключении к работе БРИКС на разных этапах обозначал целый ряд стран. Мы положительно смотрим на возможную перспективу расширения БРИКС и поддержали идею китайского председательства в текущем году активизировать соответствующие дискуссии",- сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать звучащие из Аргентины и Ирана заявления.
Рябков напомнил, что на прошедшем саммите БРИКС в его итоговой декларации лидеры "поставили задачу сначала прояснить руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры такого процесса".
"Эта работа будет выстраиваться на основе углубленных консультаций и консенсуса в "пятёрке", - сказал он.
"В любом случае быстрых решений ждать не стоит. Только достигнув понимания относительно базовых параметров расширения, можно будет переходить к подбору кандидатов. Процесс этот непростой и деликатный, поэтому сейчас было бы преждевременно раскрывать детали, в том числе комментировать тему потенциальных кандидатов", - отметил замминистра.
Он добавил, что прошедший 14-й саммит БРИКС "отчётливо продемонстрировал", что "пятёрка" продолжает продвигать конструктивную, объединительную повестку дня в интересах построения "действительно демократичного инклюзивного миропорядка на основе международного права и при центральной роли ООН
".
"Это, безусловно, повышает привлекательность объединения в мире, является свидетельством неприятия попыток коллективного Запада навязать мировому сообществу собственные правила, оказывать давление, сдерживать развития тех государств, которые не готовы жить по придуманным кем-то другим правилам, поддаваться безрассудному и нелегитимному санкционному давлению",- резюмировал Рябков.