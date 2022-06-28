https://ria.ru/20220628/briks-1798837646.html

Быстрых решений по расширению БРИКС ждать не стоит, заявили в МИД

Быстрых решений по расширению БРИКС ждать не стоит, заявили в МИД - РИА Новости, 28.06.2022

Быстрых решений по расширению БРИКС ждать не стоит, заявили в МИД

Москва приветствует перспективу расширения БРИКС, но быстрых решений ждать не стоит, заявил РИА Новости шерпа РФ, замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:37

2022-06-28T18:37

2022-06-28T19:54

в мире

брикс

иран

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

цены на нефть

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва приветствует перспективу расширения БРИКС, но быстрых решений ждать не стоит, заявил РИА Новости шерпа РФ, замглавы МИД Сергей Рябков.Накануне в МИД Ирана заявили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС. А на прошедшем 23-24 саммите объединения о намерении присоединиться к БРИКС заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.Рябков напомнил, что на прошедшем саммите БРИКС в его итоговой декларации лидеры "поставили задачу сначала прояснить руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры такого процесса"."Эта работа будет выстраиваться на основе углубленных консультаций и консенсуса в "пятёрке", - сказал он."В любом случае быстрых решений ждать не стоит. Только достигнув понимания относительно базовых параметров расширения, можно будет переходить к подбору кандидатов. Процесс этот непростой и деликатный, поэтому сейчас было бы преждевременно раскрывать детали, в том числе комментировать тему потенциальных кандидатов", - отметил замминистра.Он добавил, что прошедший 14-й саммит БРИКС "отчётливо продемонстрировал", что "пятёрка" продолжает продвигать конструктивную, объединительную повестку дня в интересах построения "действительно демократичного инклюзивного миропорядка на основе международного права и при центральной роли ООН"."Это, безусловно, повышает привлекательность объединения в мире, является свидетельством неприятия попыток коллективного Запада навязать мировому сообществу собственные правила, оказывать давление, сдерживать развития тех государств, которые не готовы жить по придуманным кем-то другим правилам, поддаваться безрассудному и нелегитимному санкционному давлению",- резюмировал Рябков.

https://ria.ru/20220626/briks-1798143604.html

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Кирилл Волков

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