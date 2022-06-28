https://ria.ru/20220628/briks-1798741855.html

Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС

Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС - РИА Новости, 28.06.2022

Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение по вступлению Аргентины и Ирана в БРИКС будет приниматься консенсусно, они достойные кандидаты. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:41

2022-06-28T15:41

2022-06-28T15:49

в мире

сергей лавров

брикс

аргентина

иран

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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение по вступлению Аргентины и Ирана в БРИКС будет приниматься консенсусно, они достойные кандидаты."Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными, уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях, но решение будет приниматься консенсусом", - сказал он в ходе пресс-конференции.По его словам, "самое главное, что подготовительный процесс запущен и главным критерием здесь будет, прежде всего, обеспечение дальнейшей эффективности, повышения практической отдачи по работе этой структуры".

https://ria.ru/20220627/briks-1798582596.html

аргентина

иран

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, брикс, аргентина, иран