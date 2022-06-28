https://ria.ru/20220628/briks-1798741855.html
Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС
Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС - РИА Новости, 28.06.2022
Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение по вступлению Аргентины и Ирана в БРИКС будет приниматься консенсусно, они достойные кандидаты. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:41
2022-06-28T15:41
2022-06-28T15:49
в мире
сергей лавров
брикс
аргентина
иран
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение по вступлению Аргентины и Ирана в БРИКС будет приниматься консенсусно, они достойные кандидаты."Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными, уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях, но решение будет приниматься консенсусом", - сказал он в ходе пресс-конференции.По его словам, "самое главное, что подготовительный процесс запущен и главным критерием здесь будет, прежде всего, обеспечение дальнейшей эффективности, повышения практической отдачи по работе этой структуры".
https://ria.ru/20220627/briks-1798582596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, брикс, аргентина, иран
15:41 28.06.2022 (обновлено: 15:49 28.06.2022)
Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС
Лавров: решение по вступлению Аргентины и Ирана в БРИКС будет приниматься консенсусно