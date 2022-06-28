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Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС - РИА Новости, 28.06.2022
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Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС
Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС - РИА Новости, 28.06.2022
Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение по вступлению Аргентины и Ирана в БРИКС будет приниматься консенсусно, они достойные кандидаты. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:41
2022-06-28T15:49
в мире
сергей лавров
брикс
аргентина
иран
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение по вступлению Аргентины и Ирана в БРИКС будет приниматься консенсусно, они достойные кандидаты."Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными, уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях, но решение будет приниматься консенсусом", - сказал он в ходе пресс-конференции.По его словам, "самое главное, что подготовительный процесс запущен и главным критерием здесь будет, прежде всего, обеспечение дальнейшей эффективности, повышения практической отдачи по работе этой структуры".
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в мире, сергей лавров, брикс, аргентина, иран
15:41 28.06.2022 (обновлено: 15:49 28.06.2022)
 
Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС

Лавров: решение по вступлению Аргентины и Ирана в БРИКС будет приниматься консенсусно

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтела стран БРИКС
Стела стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение по вступлению Аргентины и Ирана в БРИКС будет приниматься консенсусно, они достойные кандидаты.
"Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными, уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях, но решение будет приниматься консенсусом", - сказал он в ходе пресс-конференции.
По его словам, "самое главное, что подготовительный процесс запущен и главным критерием здесь будет, прежде всего, обеспечение дальнейшей эффективности, повышения практической отдачи по работе этой структуры".
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 23:04
Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС
 
В миреСергей ЛавровБРИКСАргентинаИран
 
 
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