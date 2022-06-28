https://ria.ru/20220628/biznes-1798831842.html

В Совфеде предложили поощрять вложения бизнеса в технологические проекты

В Совфеде предложили поощрять вложения бизнеса в технологические проекты - РИА Новости, 28.06.2022

В Совфеде предложили поощрять вложения бизнеса в технологические проекты

Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил поощрять вложения бизнеса в технологические проекты, в том числе налоговыми стимулами, а также составить перечень РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:16

2022-06-28T18:16

2022-06-28T18:16

экономика

технологии

михаил мишустин

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил поощрять вложения бизнеса в технологические проекты, в том числе налоговыми стимулами, а также составить перечень приоритетной продукции для скорейшего импортозамещения.Эти темы законодатель озвучил на встрече руководства Совфеда с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.Важно также "составить перечень самой приоритетной продукции для скорейшего импортозамещения, который стал бы ориентиром и для инвесторов, и для производителей", считает Журавлев.В ходе встречи обсуждалась тема развития логистических цепочек и поиска новых возможностей для экспорта и импорта, написал политик.Он также сообщил, что передал премьер-министру анализ ситуации в моногородах и предложения сенаторов по стратегии их дальнейшего развития.

https://ria.ru/20220627/biznes-1798440295.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, михаил мишустин, россия, совет федерации рф