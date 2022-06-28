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В Совфеде предложили поощрять вложения бизнеса в технологические проекты - РИА Новости, 28.06.2022
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В Совфеде предложили поощрять вложения бизнеса в технологические проекты
В Совфеде предложили поощрять вложения бизнеса в технологические проекты - РИА Новости, 28.06.2022
В Совфеде предложили поощрять вложения бизнеса в технологические проекты
Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил поощрять вложения бизнеса в технологические проекты, в том числе налоговыми стимулами, а также составить перечень РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:16
2022-06-28T18:16
экономика
технологии
михаил мишустин
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил поощрять вложения бизнеса в технологические проекты, в том числе налоговыми стимулами, а также составить перечень приоритетной продукции для скорейшего импортозамещения.Эти темы законодатель озвучил на встрече руководства Совфеда с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.Важно также "составить перечень самой приоритетной продукции для скорейшего импортозамещения, который стал бы ориентиром и для инвесторов, и для производителей", считает Журавлев.В ходе встречи обсуждалась тема развития логистических цепочек и поиска новых возможностей для экспорта и импорта, написал политик.Он также сообщил, что передал премьер-министру анализ ситуации в моногородах и предложения сенаторов по стратегии их дальнейшего развития.
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экономика, технологии, михаил мишустин, россия, совет федерации рф
18:16 28.06.2022
 
В Совфеде предложили поощрять вложения бизнеса в технологические проекты

Вице-спикер Совфеда Журавлев предложил поощрять вложения бизнеса в технологические проекты

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил поощрять вложения бизнеса в технологические проекты, в том числе налоговыми стимулами, а также составить перечень приоритетной продукции для скорейшего импортозамещения.
Эти темы законодатель озвучил на встрече руководства Совфеда с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Поднял тему технологической независимости. Считаю, что необходимо настроить систему государственного регулирования таким образом, чтобы поощрять вложения бизнеса в технологические проекты, в том числе налоговыми стимулами", - написал сенатор в Telegram-канале.
Важно также "составить перечень самой приоритетной продукции для скорейшего импортозамещения, который стал бы ориентиром и для инвесторов, и для производителей", считает Журавлев.
В ходе встречи обсуждалась тема развития логистических цепочек и поиска новых возможностей для экспорта и импорта, написал политик.
Он также сообщил, что передал премьер-министру анализ ситуации в моногородах и предложения сенаторов по стратегии их дальнейшего развития.
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ЭкономикаТехнологииМихаил МишустинРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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