https://ria.ru/20220628/berdyansk-1798844822.html

В порту Бердянска утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы

В порту Бердянска утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы - РИА Новости, 28.06.2022

В порту Бердянска утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы

В порту Бердянска при утилизации неразорвавшихся боеприпасов прогремел взрыв, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:10

2022-06-28T19:10

2022-06-28T20:02

в мире

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

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владимир путин

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. В порту Бердянска при утилизации неразорвавшихся боеприпасов прогремел взрыв, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от террористов Зеленского", — рассказал он.Рогов добавил, что порт готовится к полноценной работе, в том числе по отправке зерна, выращенного местными аграриями. В связи с этим продолжаются работы по обследованию и разминированию его территории для обеспечения безопасности.Как сообщил замначальника ГУМВД Запорожской области Алексей Селиванов в своем Telegram-канале, жителям Бердянска не стоит волноваться. Взрывотехники обнаружили и ликвидировали боеприпас на месте, чтобы не подвергать опасности горожан при его вывозе.Во время спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, запорожская область, россия, бердянск, владимир путин, украина