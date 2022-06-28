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В порту Бердянска утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/berdyansk-1798844822.html
В порту Бердянска утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы
В порту Бердянска утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы - РИА Новости, 28.06.2022
В порту Бердянска утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы
В порту Бердянска при утилизации неразорвавшихся боеприпасов прогремел взрыв, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:10
2022-06-28T20:02
в мире
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
бердянск
владимир путин
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. В порту Бердянска при утилизации неразорвавшихся боеприпасов прогремел взрыв, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от террористов Зеленского", — рассказал он.Рогов добавил, что порт готовится к полноценной работе, в том числе по отправке зерна, выращенного местными аграриями. В связи с этим продолжаются работы по обследованию и разминированию его территории для обеспечения безопасности.Как сообщил замначальника ГУМВД Запорожской области Алексей Селиванов в своем Telegram-канале, жителям Бердянска не стоит волноваться. Взрывотехники обнаружили и ликвидировали боеприпас на месте, чтобы не подвергать опасности горожан при его вывозе.Во время спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
бердянск
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в мире, запорожская область, россия, бердянск, владимир путин, украина
19:10 28.06.2022 (обновлено: 20:02 28.06.2022)
 
В порту Бердянска утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы

В порту Бердянска при утилизации неразорвавшихся боеприпасов прогремел взрыв

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКраны в порту Бердянска
Краны в порту Бердянска - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости
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Краны в порту Бердянска. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. В порту Бердянска при утилизации неразорвавшихся боеприпасов прогремел взрыв, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от террористов Зеленского", — рассказал он.
Рогов добавил, что порт готовится к полноценной работе, в том числе по отправке зерна, выращенного местными аграриями. В связи с этим продолжаются работы по обследованию и разминированию его территории для обеспечения безопасности.
Как сообщил замначальника ГУМВД Запорожской области Алексей Селиванов в своем Telegram-канале, жителям Бердянска не стоит волноваться. Взрывотехники обнаружили и ликвидировали боеприпас на месте, чтобы не подвергать опасности горожан при его вывозе.
Во время спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияБердянскВладимир ПутинУкраина
 
 
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