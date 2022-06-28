https://ria.ru/20220628/berdyansk-1798844822.html
В порту Бердянска утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы
В порту Бердянска утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы - РИА Новости, 28.06.2022
В порту Бердянска утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы
В порту Бердянска при утилизации неразорвавшихся боеприпасов прогремел взрыв, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:10
2022-06-28T19:10
2022-06-28T20:02
в мире
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
бердянск
владимир путин
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. В порту Бердянска при утилизации неразорвавшихся боеприпасов прогремел взрыв, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от террористов Зеленского", — рассказал он.Рогов добавил, что порт готовится к полноценной работе, в том числе по отправке зерна, выращенного местными аграриями. В связи с этим продолжаются работы по обследованию и разминированию его территории для обеспечения безопасности.Как сообщил замначальника ГУМВД Запорожской области Алексей Селиванов в своем Telegram-канале, жителям Бердянска не стоит волноваться. Взрывотехники обнаружили и ликвидировали боеприпас на месте, чтобы не подвергать опасности горожан при его вывозе.Во время спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, бердянск, владимир путин, украина
19:10 28.06.2022 (обновлено: 20:02 28.06.2022)
В порту Бердянска утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы
В порту Бердянска при утилизации неразорвавшихся боеприпасов прогремел взрыв
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. В порту Бердянска при утилизации неразорвавшихся боеприпасов прогремел взрыв, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от террористов Зеленского", — рассказал он.
Рогов добавил, что порт готовится к полноценной работе, в том числе по отправке зерна, выращенного местными аграриями. В связи с этим продолжаются работы по обследованию и разминированию его территории для обеспечения безопасности.
Как сообщил замначальника ГУМВД Запорожской области Алексей Селиванов в своем Telegram-канале, жителям Бердянска не стоит волноваться. Взрывотехники обнаружили и ликвидировали боеприпас на месте, чтобы не подвергать опасности горожан при его вывозе.
Во время спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".