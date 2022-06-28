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Соревнование по сидению на диване в Белгороде завершилось ничьей
Соревнование по сидению на диване в Белгороде завершилось ничьей - РИА Новости, 28.06.2022
Соревнование по сидению на диване в Белгороде завершилось ничьей
Вызвавшее общественный резонанс соревнование по сидению на диване в белгородском магазине завершилось ничьей – оба участника конкурса получили по дивану,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:03
2022-06-28T14:03
2022-06-28T14:06
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Вызвавшее общественный резонанс соревнование по сидению на диване в белгородском магазине завершилось ничьей – оба участника конкурса получили по дивану, сообщил представитель торгового центра Никита Игнатьев.В интернете ранее стало популярным видео, как двое мужчин с пятницы не встают с дивана в мебельном магазине в борьбе за главный приз. Согласно условиям акции на сайте магазина, большой диван "Тандем-3" сможет забрать участник конкурса, который просидит на нем дольше остальных. К понедельнику двое белгородцев четвертый день не вставали с дивана в борьбе за главный приз."Пришла в голову идея ничьей руководству торгового центра, мы подошли к участникам, рассказали такую идею, они согласились. Никто из них не собирался сдаваться, это могло затянуться на долгое-долгое время, и вот было принято такое гуманное решение: разделить победу, признать каждого участника победителем и выдать каждому участнику по дивану", - рассказал Игнатьев РИА Новости.Он добавил, что разыгрываемый диван достался Андрею, который сидел слева, а второй участник Станислав выбрал себе другой диван с выставки по эквиваленту стоимости. Утешительные призы, которые также были обещаны, участники разделили между собой.
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общество, россия, белгород
14:03 28.06.2022 (обновлено: 14:06 28.06.2022)
Соревнование по сидению на диване в Белгороде завершилось ничьей
Представитель ТЦ Игнатьев: соревнование по сидению на диване завершилось ничьей
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Вызвавшее общественный резонанс соревнование по сидению на диване в белгородском магазине завершилось ничьей – оба участника конкурса получили по дивану, сообщил представитель торгового центра Никита Игнатьев.
В интернете ранее стало популярным видео, как двое мужчин с пятницы не встают с дивана в мебельном магазине в борьбе за главный приз. Согласно условиям акции на сайте магазина, большой диван "Тандем-3" сможет забрать участник конкурса, который просидит на нем дольше остальных. К понедельнику двое белгородцев четвертый день не вставали с дивана в борьбе за главный приз.
"Пришла в голову идея ничьей руководству торгового центра, мы подошли к участникам, рассказали такую идею, они согласились. Никто из них не собирался сдаваться, это могло затянуться на долгое-долгое время, и вот было принято такое гуманное решение: разделить победу, признать каждого участника победителем и выдать каждому участнику по дивану", - рассказал Игнатьев РИА Новости.
Он добавил, что разыгрываемый диван достался Андрею, который сидел слева, а второй участник Станислав выбрал себе другой диван с выставки по эквиваленту стоимости. Утешительные призы, которые также были обещаны, участники разделили между собой.