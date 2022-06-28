https://ria.ru/20220628/bayraktar-1798604117.html

Турецкая компания намерена передать Украине три беспилотника Bayraktar

Турецкая компания намерена передать Украине три беспилотника Bayraktar - РИА Новости, 28.06.2022

Турецкая компания намерена передать Украине три беспилотника Bayraktar

Турецкая компания Baykar Makina заявила, что намерена передать бесплатно Украине три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T07:56

2022-06-28T07:56

2022-06-28T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

исмаил демир

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нато

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АНКАРА, 28 июн — РИА Новости. Турецкая компания Baykar Makina заявила, что намерена передать бесплатно Украине три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2.На прошлой неделе глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что страна с большей осторожностью подходит к поставкам оружия на Украину. На вопрос, продолжает ли Турция поставлять Украине оружие, в частности беспилотники Bayraktar TB-2, Демир сказал, что "кое-что происходит". Украинские и турецкие должностные лица отказались комментировать дальнейшие поставки дронов Bayraktar TB-2.РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798281203.html

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в мире, исмаил демир, сергей лавров, украина, россия, турция, нато, анкара, дмитрий песков