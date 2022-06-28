07:56 28.06.2022 (обновлено: 09:16 28.06.2022)
Турецкая компания намерена передать Украине три беспилотника Bayraktar
Турецкая Baykar Makina намерена бесплатно передать Украине три беспилотника Bayraktar TB2
© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной. Архивное фото
АНКАРА, 28 июн — РИА Новости. Турецкая компания Baykar Makina заявила, что намерена передать бесплатно Украине три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2.
"Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт", — говорится в сообщении компании в Twitter.
На прошлой неделе глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что страна с большей осторожностью подходит к поставкам оружия на Украину. На вопрос, продолжает ли Турция поставлять Украине оружие, в частности беспилотники Bayraktar TB-2, Демир сказал, что "кое-что происходит". Украинские и турецкие должностные лица отказались комментировать дальнейшие поставки дронов Bayraktar TB-2.
РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.