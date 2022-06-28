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Байден назвал НАТО угрозой - РИА Новости, 28.06.2022
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Байден назвал НАТО угрозой
Байден назвал НАТО угрозой - РИА Новости, 28.06.2022
Байден назвал НАТО угрозой
Президент США Джо Байден оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав Североатлантический альянс угрозой самому себе... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:50
2022-06-28T21:00
в мире
джо байден
сша
испания
нато
владимир путин
сирия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав Североатлантический альянс угрозой самому себе. Трансляцию вело агентство Reuters.Сразу после этого глава Белого дома поправил сам себя, заявив, что вместе альянс "борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга".Байден регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
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сша
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в мире, джо байден, сша, испания, нато, владимир путин, сирия, ливия, ирак, камала харрис
20:50 28.06.2022 (обновлено: 21:00 28.06.2022)
 
Байден назвал НАТО угрозой

Президент США Байден заявил, что НАТО угрожает самой себе

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав Североатлантический альянс угрозой самому себе. Трансляцию вело агентство Reuters.

"Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям", — произнес он.

Сразу после этого глава Белого дома поправил сам себя, заявив, что вместе альянс "борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга".
Байден регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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В миреДжо БайденСШАИспанияНАТОВладимир ПутинСирияЛивияИракКамала Харрис
 
 
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