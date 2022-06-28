https://ria.ru/20220628/bayden-1798863410.html

Байден назвал НАТО угрозой

Байден назвал НАТО угрозой - РИА Новости, 28.06.2022

Байден назвал НАТО угрозой

Президент США Джо Байден оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав Североатлантический альянс угрозой самому себе... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:50

2022-06-28T20:50

2022-06-28T21:00

в мире

джо байден

сша

испания

нато

владимир путин

сирия

ливия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав Североатлантический альянс угрозой самому себе. Трансляцию вело агентство Reuters.Сразу после этого глава Белого дома поправил сам себя, заявив, что вместе альянс "борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга".Байден регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.

https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html

сша

испания

сирия

ливия

ирак

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, сша, испания, нато, владимир путин, сирия, ливия, ирак, камала харрис