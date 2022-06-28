https://ria.ru/20220628/bayden-1798863410.html
Байден назвал НАТО угрозой
Байден назвал НАТО угрозой - РИА Новости, 28.06.2022
Байден назвал НАТО угрозой
Президент США Джо Байден оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав Североатлантический альянс угрозой самому себе... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:50
2022-06-28T20:50
2022-06-28T21:00
в мире
джо байден
сша
испания
нато
владимир путин
сирия
ливия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав Североатлантический альянс угрозой самому себе. Трансляцию вело агентство Reuters.Сразу после этого глава Белого дома поправил сам себя, заявив, что вместе альянс "борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга".Байден регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html
сша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, сша, испания, нато, владимир путин, сирия, ливия, ирак, камала харрис
20:50 28.06.2022 (обновлено: 21:00 28.06.2022)
Байден назвал НАТО угрозой
Президент США Байден заявил, что НАТО угрожает самой себе