https://ria.ru/20220628/basseyn-1798596287.html

Хабаровский край восстановит разрушенный бассейн в подшефном Дебальцево

Хабаровский край восстановит разрушенный бассейн в подшефном Дебальцево - РИА Новости, 28.06.2022

Хабаровский край восстановит разрушенный бассейн в подшефном Дебальцево

Хабаровский край восстановит в подшефном Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) разрушенный бассейн и капитально отремонтирует соцобъекты, также городу РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T03:44

2022-06-28T03:44

2022-06-28T03:44

специальная военная операция на украине

михаил дегтярев

виталий хоценко

хабаровский край

дебальцево

донецкая народная республика

в мире

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ХАБАРОВСК, 28 июн — РИА Новости. Хабаровский край восстановит в подшефном Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) разрушенный бассейн и капитально отремонтирует соцобъекты, также городу переданы автобусы и строительная техника, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.Договор о сотрудничестве между городом Дебальцево и Хабаровским краем подписан в ДНР накануне, информировало правительстве республики. Документ завизировали глава администрации Игорь Захаревич и губернатор Михаил Дегтярев. На подписании присутствовал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.Кроме того, по словам главы региона, краевые власти приняли решение помочь с капремонтом Центра детского творчества, сада "Ладушки" и библиотеки."А для организации пассажирских перевозок передали городу пять автобусов "Газель" и 20 единиц дорожной техники", — добавил губернатор.В планах — выделить средства на ремонт дорог и летний отдых 60 юных жителей Дебальцево, отметил Дегтярев.

https://ria.ru/20220621/vodovod-1796909599.html

хабаровский край

дебальцево

донецкая народная республика

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михаил дегтярев, виталий хоценко, хабаровский край, дебальцево, донецкая народная республика, в мире