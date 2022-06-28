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Хабаровский край восстановит разрушенный бассейн в подшефном Дебальцево - РИА Новости, 28.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/basseyn-1798596287.html
Хабаровский край восстановит разрушенный бассейн в подшефном Дебальцево
Хабаровский край восстановит разрушенный бассейн в подшефном Дебальцево - РИА Новости, 28.06.2022
Хабаровский край восстановит разрушенный бассейн в подшефном Дебальцево
Хабаровский край восстановит в подшефном Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) разрушенный бассейн и капитально отремонтирует соцобъекты, также городу РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T03:44
2022-06-28T03:44
специальная военная операция на украине
михаил дегтярев
виталий хоценко
хабаровский край
дебальцево
донецкая народная республика
в мире
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ХАБАРОВСК, 28 июн — РИА Новости. Хабаровский край восстановит в подшефном Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) разрушенный бассейн и капитально отремонтирует соцобъекты, также городу переданы автобусы и строительная техника, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.Договор о сотрудничестве между городом Дебальцево и Хабаровским краем подписан в ДНР накануне, информировало правительстве республики. Документ завизировали глава администрации Игорь Захаревич и губернатор Михаил Дегтярев. На подписании присутствовал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.Кроме того, по словам главы региона, краевые власти приняли решение помочь с капремонтом Центра детского творчества, сада "Ладушки" и библиотеки."А для организации пассажирских перевозок передали городу пять автобусов "Газель" и 20 единиц дорожной техники", — добавил губернатор.В планах — выделить средства на ремонт дорог и летний отдых 60 юных жителей Дебальцево, отметил Дегтярев.
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михаил дегтярев, виталий хоценко, хабаровский край, дебальцево, донецкая народная республика, в мире
03:44 28.06.2022
 
Хабаровский край восстановит разрушенный бассейн в подшефном Дебальцево

Глава Хабаровского края Дегтярев: регион восстановит разрушенный бассейн в Дебальцево

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 28 июн — РИА Новости. Хабаровский край восстановит в подшефном Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) разрушенный бассейн и капитально отремонтирует соцобъекты, также городу переданы автобусы и строительная техника, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.
Договор о сотрудничестве между городом Дебальцево и Хабаровским краем подписан в ДНР накануне, информировало правительстве республики. Документ завизировали глава администрации Игорь Захаревич и губернатор Михаил Дегтярев. На подписании присутствовал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

"С рабочим визитом побывал в городе Воинской Славы – Дебальцево (ДНР). Вы помните, что в конце мая Хабаровский край взял шефство над этим городом. Мы поможем с восстановлением разрушенного от обстрелов бассейна ФСК "Локомотив". Замечу, что в самом комплексе сейчас идут тренировки. Об этом нам рассказал тренер по боксу Республиканской ДЮШОР Роман Кукса и его воспитанники", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам главы региона, краевые власти приняли решение помочь с капремонтом Центра детского творчества, сада "Ладушки" и библиотеки.
"А для организации пассажирских перевозок передали городу пять автобусов "Газель" и 20 единиц дорожной техники", — добавил губернатор.
В планах — выделить средства на ремонт дорог и летний отдых 60 юных жителей Дебальцево, отметил Дегтярев.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил ДегтяревВиталий ХоценкоХабаровский крайДебальцевоДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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