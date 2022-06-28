Хабаровский край восстановит разрушенный бассейн в подшефном Дебальцево
Глава Хабаровского края Дегтярев: регион восстановит разрушенный бассейн в Дебальцево
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 июн — РИА Новости. Хабаровский край восстановит в подшефном Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) разрушенный бассейн и капитально отремонтирует соцобъекты, также городу переданы автобусы и строительная техника, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.
Договор о сотрудничестве между городом Дебальцево и Хабаровским краем подписан в ДНР накануне, информировало правительстве республики. Документ завизировали глава администрации Игорь Захаревич и губернатор Михаил Дегтярев. На подписании присутствовал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
"С рабочим визитом побывал в городе Воинской Славы – Дебальцево (ДНР). Вы помните, что в конце мая Хабаровский край взял шефство над этим городом. Мы поможем с восстановлением разрушенного от обстрелов бассейна ФСК "Локомотив". Замечу, что в самом комплексе сейчас идут тренировки. Об этом нам рассказал тренер по боксу Республиканской ДЮШОР Роман Кукса и его воспитанники", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы региона, краевые власти приняли решение помочь с капремонтом Центра детского творчества, сада "Ладушки" и библиотеки.
"А для организации пассажирских перевозок передали городу пять автобусов "Газель" и 20 единиц дорожной техники", — добавил губернатор.
В планах — выделить средства на ремонт дорог и летний отдых 60 юных жителей Дебальцево, отметил Дегтярев.