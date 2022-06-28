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Россия не спустит Финляндии и Швеции "шалости" на Балтике, заявили в ГД

Россия не спустит Финляндии и Швеции "шалости" на Балтике, заявили в ГД - РИА Новости, 28.06.2022

Россия не спустит Финляндии и Швеции "шалости" на Балтике, заявили в ГД

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сообщил РИА Новости, что "никакие военные шалости на Балтике" РФ не "спустит", также он отметил, что у Швеции и... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T22:47

2022-06-28T22:47

2022-06-28T22:52

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сообщил РИА Новости, что "никакие военные шалости на Балтике" РФ не "спустит", также он отметил, что у Швеции и Финляндии, которые претендуют на вступление в НАТО, должна быть хорошая историческая память."Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем у них хорошая историческая память", - сообщил Морозов.Турция, как сообщила ранее канцелярия президента Финляндии, поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического альянса."Ожидаемо. Было ясно, что турецкий фактор будет преодолен. Турция, видимо, свое получила: и политически (проблемы курдов и оппозиции), и материально. Преувеличивать ее возможности влиять на позицию НАТО не стоит. Обычный торг. Также как не стоит преувеличивать значение для НАТО шведско-финского фактора. Здесь больше политическая солидарность, чем геополитика", - сообщил Морозов.Кроме того, депутат отметил, что не стоит преувеличивать значение для НАТО шведско-финского фактора, это больше политическая солидарность стран, чем геополитика.Ранее в Мадриде, перед началом саммита НАТО, президент Финляндии Саули Ниинистё провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при содействии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

финляндия, швеция, турция, госдума рф, видео