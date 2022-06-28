https://ria.ru/20220628/baltika-1798878188.html
Россия не спустит Финляндии и Швеции "шалости" на Балтике, заявили в ГД
Россия не спустит Финляндии и Швеции "шалости" на Балтике, заявили в ГД - РИА Новости, 28.06.2022
Россия не спустит Финляндии и Швеции "шалости" на Балтике, заявили в ГД
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сообщил РИА Новости, что "никакие военные шалости на Балтике" РФ не "спустит", также он отметил, что у Швеции и... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:47
2022-06-28T22:47
2022-06-28T22:52
финляндия
швеция
турция
госдума рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сообщил РИА Новости, что "никакие военные шалости на Балтике" РФ не "спустит", также он отметил, что у Швеции и Финляндии, которые претендуют на вступление в НАТО, должна быть хорошая историческая память."Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем у них хорошая историческая память", - сообщил Морозов.Турция, как сообщила ранее канцелярия президента Финляндии, поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического альянса."Ожидаемо. Было ясно, что турецкий фактор будет преодолен. Турция, видимо, свое получила: и политически (проблемы курдов и оппозиции), и материально. Преувеличивать ее возможности влиять на позицию НАТО не стоит. Обычный торг. Также как не стоит преувеличивать значение для НАТО шведско-финского фактора. Здесь больше политическая солидарность, чем геополитика", - сообщил Морозов.Кроме того, депутат отметил, что не стоит преувеличивать значение для НАТО шведско-финского фактора, это больше политическая солидарность стран, чем геополитика.Ранее в Мадриде, перед началом саммита НАТО, президент Финляндии Саули Ниинистё провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при содействии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как расширялась НАТО
Как расширялась НАТО
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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финляндия, швеция, турция, госдума рф, видео
Россия не спустит Финляндии и Швеции "шалости" на Балтике, заявили в ГД
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сообщил РИА Новости, что "никакие военные шалости на Балтике" РФ не "спустит", также он отметил, что у Швеции и Финляндии, которые претендуют на вступление в НАТО, должна быть хорошая историческая память.
2022-06-28T22:47
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PT1M33S
22:47 28.06.2022 (обновлено: 22:52 28.06.2022)
Россия не спустит Финляндии и Швеции "шалости" на Балтике, заявили в ГД
Депутат Морозов: никакие военные шалости Финляндии и Швеции на Балтике Россия не спустит
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сообщил РИА Новости, что "никакие военные шалости на Балтике" РФ не "спустит", также он отметил, что у Швеции и Финляндии, которые претендуют на вступление в НАТО, должна быть хорошая историческая память.
"Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем у них хорошая историческая память", - сообщил Морозов.
Турция
, как сообщила ранее канцелярия президента Финляндии
, поддержит приглашение Финляндии и Швеции
стать членами Североатлантического альянса.
"Ожидаемо. Было ясно, что турецкий фактор будет преодолен. Турция, видимо, свое получила: и политически (проблемы курдов и оппозиции), и материально. Преувеличивать ее возможности влиять на позицию НАТО не стоит. Обычный торг. Также как не стоит преувеличивать значение для НАТО шведско-финского фактора. Здесь больше политическая солидарность, чем геополитика", - сообщил Морозов.
Кроме того, депутат отметил, что не стоит преувеличивать значение для НАТО шведско-финского фактора, это больше политическая солидарность стран, чем геополитика.
Ранее в Мадриде, перед началом саммита НАТО, президент Финляндии Саули Ниинистё провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при содействии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.