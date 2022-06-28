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Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена
Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена - РИА Новости, 28.06.2022
Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена
Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена. Подробностями он поделился в интервью сайту Screen Rant. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:05
2022-06-28T14:05
2022-06-28T14:05
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена. Подробностями он поделился в интервью сайту Screen Rant.Нолан снял трилогию о Бэтмене, первый фильм которой вышел в 2005 году, а последний в 2012-м. Главная роль была у Бейла. С тех пор в образе Темного рыцаря на экране появились Бен Аффлек и Роберт Паттинсон. В картине "Флэш" его вновь сыграл Майкл Китон, уже перевоплощавшийся в Бэтмена в проекте Тима Бертона 1989 года. 23 июня состоялась мировая премьера ленты "Тор: Любовь и гром", в которой Бейл исполнил роль антагониста — Горра Убийцы богов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, кристиан бейл, знаменитости, звезды, бэтмен, кристофер нолан, бен аффлек, роберт паттинсон
Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена
Кристиан Бейл заявил, что вернется к роли Бэтмена, если его попросит Кристофер Нолан