https://ria.ru/20220628/bale-1798645321.html

Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена

Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена - РИА Новости, 28.06.2022

Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена

Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена. Подробностями он поделился в интервью сайту Screen Rant. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:05

2022-06-28T14:05

2022-06-28T14:05

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бэтмен

кристофер нолан

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена. Подробностями он поделился в интервью сайту Screen Rant.Нолан снял трилогию о Бэтмене, первый фильм которой вышел в 2005 году, а последний в 2012-м. Главная роль была у Бейла. С тех пор в образе Темного рыцаря на экране появились Бен Аффлек и Роберт Паттинсон. В картине "Флэш" его вновь сыграл Майкл Китон, уже перевоплощавшийся в Бэтмена в проекте Тима Бертона 1989 года. 23 июня состоялась мировая премьера ленты "Тор: Любовь и гром", в которой Бейл исполнил роль антагониста — Горра Убийцы богов.

https://ria.ru/20220524/thor-1790434562.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, кристиан бейл, знаменитости, звезды, бэтмен, кристофер нолан, бен аффлек, роберт паттинсон