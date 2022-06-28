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Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена - РИА Новости, 28.06.2022
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Культура
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Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена
Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена - РИА Новости, 28.06.2022
Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена
Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена. Подробностями он поделился в интервью сайту Screen Rant. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:05
2022-06-28T14:05
культура
новости культуры
кино и сериалы
кристиан бейл
знаменитости
звезды
бэтмен
кристофер нолан
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена. Подробностями он поделился в интервью сайту Screen Rant.Нолан снял трилогию о Бэтмене, первый фильм которой вышел в 2005 году, а последний в 2012-м. Главная роль была у Бейла. С тех пор в образе Темного рыцаря на экране появились Бен Аффлек и Роберт Паттинсон. В картине "Флэш" его вновь сыграл Майкл Китон, уже перевоплощавшийся в Бэтмена в проекте Тима Бертона 1989 года. 23 июня состоялась мировая премьера ленты "Тор: Любовь и гром", в которой Бейл исполнил роль антагониста — Горра Убийцы богов.
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новости культуры, кино и сериалы, кристиан бейл, знаменитости, звезды, бэтмен, кристофер нолан, бен аффлек, роберт паттинсон
14:05 28.06.2022
 
Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена

Кристиан Бейл заявил, что вернется к роли Бэтмена, если его попросит Кристофер Нолан

© DC Comics, 2008Кадр из фильма "Темный рыцарь"
Кадр из фильма Темный рыцарь
© DC Comics, 2008
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Кристиан Бейл рассказал, на каких условиях вернется к роли Бэтмена. Подробностями он поделился в интервью сайту Screen Rant.

"Мне кажется, было бы здорово, если бы Кристофер Нолан захотел рассказать еще одну историю (о Темном рыцаре, — Прим. ред.). Я бы согласился сняться в его фильме, если бы он пригласил меня", — говорит Бейл.

Нолан снял трилогию о Бэтмене, первый фильм которой вышел в 2005 году, а последний в 2012-м. Главная роль была у Бейла. С тех пор в образе Темного рыцаря на экране появились Бен Аффлек и Роберт Паттинсон. В картине "Флэш" его вновь сыграл Майкл Китон, уже перевоплощавшийся в Бэтмена в проекте Тима Бертона 1989 года.
23 июня состоялась мировая премьера ленты "Тор: Любовь и гром", в которой Бейл исполнил роль антагониста — Горра Убийцы богов.
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24 мая, 16:29Культура
Кристиан Бейл предстал в образе злодея в трейлере "Тора: Любовь и гром"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыКристиан БейлЗнаменитостизвездыБэтменКристофер НоланБен АффлекРоберт Паттинсон
 
 
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