https://ria.ru/20220628/bagazh-1798449646.html

Эксперт рассказал, как не потерять багаж во время путешествий

Эксперт рассказал, как не потерять багаж во время путешествий - РИА Новости, 28.06.2022

Эксперт рассказал, как не потерять багаж во время путешествий

Грузчик дал советы, как сохранить багаж во время путешествий, пишет The Sun. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T05:23

2022-06-28T05:23

2022-06-28T05:23

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Грузчик дал советы, как сохранить багаж во время путешествий, пишет The Sun.По словам специалиста, перенос и отмена рейсов часто способствует возникновению "хаоса" с вещами пассажиров в аэропортах. В итоге, некоторые сумки улетают не туда, и туристы остаются без самого необходимого.Чтобы избежать подобных ситуаций, он рекомендует по возможности брать все вещи на борт в ручной клади. Это поможет и сэкономить время — не придется толкаться в очереди на выдаче багажа.Если взять сумку на борт не получается, следует уделить особое внимание упаковке, говорит он. Нужно написать свое имя и номер телефона маркером прямо на багаже — на случай, если бирка оторвется при транспортировке.А перед тем, как сдавать чемодан, грузчик советует его сфотографировать — снаружи и внутри. Если он потеряется, снимки помогут как в поисках, так и в возмещении убытков по страховке.Есть и еще один лайфхак. "Если вы путешествуете с семьей или друзьями, положите одежду для каждого человека в разные сумки на случай, если какая-то из них потеряется, — говорит грузчик. — Так вы точно не останетесь без сменных вещей".

https://ria.ru/20220608/veschi-1793710462.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, туристы, аэропорт, пассажиры