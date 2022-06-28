Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о трансформации аудиторского рынка в России - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/auditory-1798850951.html
Эксперт рассказала о трансформации аудиторского рынка в России
Эксперт рассказала о трансформации аудиторского рынка в России - РИА Новости, 28.06.2022
Эксперт рассказала о трансформации аудиторского рынка в России
Говорить о полном уходе с российского рынка "большой четверки" аудиторов нельзя, они проходят процесс трансформации, однако и без международных компаний... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:45
2022-06-28T19:45
экономика
россия
аудит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745983565_50:469:2857:2048_1920x0_80_0_0_5b488a026bb4be0d36bcf4a402c05f75.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Говорить о полном уходе с российского рынка "большой четверки" аудиторов нельзя, они проходят процесс трансформации, однако и без международных компаний российский рынок аудита имеет большой потенциал и компетенции, заявила РИА Новости член Национального союза аудиторов (НСА) Марина Симакова.Кроме того, она привела данные статистики, которые показывают, что "четверка" аудиторских компаний консолидировала в аудите 53% рынка по выручке. "Но при этом количество аудиторов, которые у них есть – это 5,4%. То есть, 95% аудиторского сообщества в России оказывают 50% по выручке услуг при этом вкладывают свой интеллект и более чем соответствуют всем современным вызовам", - пояснила она.Симакова подчеркнула, что национальный аудит более чем компетентен. Однако, по ее словам, отрасль нуждается в поддержке со стороны государства."Мы относимся к рынку интеллекта, и мы считаем, что отрасль было бы замечательно поддержать, сделать так, чтобы льготы поддерживали как IT составляющую, так и составляющую аудиторского консалтингового рынка", - сказала Симакова. По ее словам, НСА готов совместно с различными институтами работать над системой автоматизации процессов, совершенствуя процедуры и их прозрачность, а также методологию.По мнению Симаковой, также необходимо рассмотреть вопросы внесения поправок в законодательство о государственных закупках в части оказания аудиторских услуг, вести работу по усилению позиций национальных компаний-участников рынка профессиональных услуг, а также инициировать разработку национального программного обеспечения для проведения аудита.Она также напомнила, что в начале июня 9 российских аудиторских компаний, членов НСА, подписали Хартию добросовестных участников рынка аудиторских услуг. Данный документ призван объединить усилия участников рынка по разработке системы мер по повышению роли и значимости профессии аудитора, в качестве общественно значимого оператора на экономическом пространстве России.
https://ria.ru/20220517/audit-1788942888.html
https://ria.ru/20220627/zarplaty-1798284275.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745983565_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_1bb6c9763dcd9692ccd9c98002af014c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, аудит
19:45 28.06.2022
 
Эксперт рассказала о трансформации аудиторского рынка в России

Эксперт Симакова: прекращение работы "большой четверки" не повлияет на аудиторский рынок

© Depositphotos / ItchazЖенщина проверяет данные договора
Женщина проверяет данные договора - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Depositphotos / Itchaz
Женщина проверяет данные договора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Говорить о полном уходе с российского рынка "большой четверки" аудиторов нельзя, они проходят процесс трансформации, однако и без международных компаний российский рынок аудита имеет большой потенциал и компетенции, заявила РИА Новости член Национального союза аудиторов (НСА) Марина Симакова.

"Страна переживает турбулентные времена, безусловно, рынок аудита в России также переживает период изменений. Ухода (большой четверки - ред.) как такового нет, есть некий процесс мимикрии", - сказала она.

Кроме того, она привела данные статистики, которые показывают, что "четверка" аудиторских компаний консолидировала в аудите 53% рынка по выручке. "Но при этом количество аудиторов, которые у них есть – это 5,4%. То есть, 95% аудиторского сообщества в России оказывают 50% по выручке услуг при этом вкладывают свой интеллект и более чем соответствуют всем современным вызовам", - пояснила она.
Симакова подчеркнула, что национальный аудит более чем компетентен. Однако, по ее словам, отрасль нуждается в поддержке со стороны государства.
"Мы относимся к рынку интеллекта, и мы считаем, что отрасль было бы замечательно поддержать, сделать так, чтобы льготы поддерживали как IT составляющую, так и составляющую аудиторского консалтингового рынка", - сказала Симакова. По ее словам, НСА готов совместно с различными институтами работать над системой автоматизации процессов, совершенствуя процедуры и их прозрачность, а также методологию.
Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 09:56
Разуваева рассказала об аудите молодежной политики в регионах
По мнению Симаковой, также необходимо рассмотреть вопросы внесения поправок в законодательство о государственных закупках в части оказания аудиторских услуг, вести работу по усилению позиций национальных компаний-участников рынка профессиональных услуг, а также инициировать разработку национального программного обеспечения для проведения аудита.
Она также напомнила, что в начале июня 9 российских аудиторских компаний, членов НСА, подписали Хартию добросовестных участников рынка аудиторских услуг. Данный документ призван объединить усилия участников рынка по разработке системы мер по повышению роли и значимости профессии аудитора, в качестве общественно значимого оператора на экономическом пространстве России.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 00:08
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в российских городах
 
ЭкономикаРоссияАудит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала