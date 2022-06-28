https://ria.ru/20220628/auditory-1798850951.html
Эксперт рассказала о трансформации аудиторского рынка в России
Эксперт рассказала о трансформации аудиторского рынка в России - РИА Новости, 28.06.2022
Эксперт рассказала о трансформации аудиторского рынка в России
Говорить о полном уходе с российского рынка "большой четверки" аудиторов нельзя, они проходят процесс трансформации, однако и без международных компаний... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:45
2022-06-28T19:45
2022-06-28T19:45
экономика
россия
аудит
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Говорить о полном уходе с российского рынка "большой четверки" аудиторов нельзя, они проходят процесс трансформации, однако и без международных компаний российский рынок аудита имеет большой потенциал и компетенции, заявила РИА Новости член Национального союза аудиторов (НСА) Марина Симакова.Кроме того, она привела данные статистики, которые показывают, что "четверка" аудиторских компаний консолидировала в аудите 53% рынка по выручке. "Но при этом количество аудиторов, которые у них есть – это 5,4%. То есть, 95% аудиторского сообщества в России оказывают 50% по выручке услуг при этом вкладывают свой интеллект и более чем соответствуют всем современным вызовам", - пояснила она.Симакова подчеркнула, что национальный аудит более чем компетентен. Однако, по ее словам, отрасль нуждается в поддержке со стороны государства."Мы относимся к рынку интеллекта, и мы считаем, что отрасль было бы замечательно поддержать, сделать так, чтобы льготы поддерживали как IT составляющую, так и составляющую аудиторского консалтингового рынка", - сказала Симакова. По ее словам, НСА готов совместно с различными институтами работать над системой автоматизации процессов, совершенствуя процедуры и их прозрачность, а также методологию.По мнению Симаковой, также необходимо рассмотреть вопросы внесения поправок в законодательство о государственных закупках в части оказания аудиторских услуг, вести работу по усилению позиций национальных компаний-участников рынка профессиональных услуг, а также инициировать разработку национального программного обеспечения для проведения аудита.Она также напомнила, что в начале июня 9 российских аудиторских компаний, членов НСА, подписали Хартию добросовестных участников рынка аудиторских услуг. Данный документ призван объединить усилия участников рынка по разработке системы мер по повышению роли и значимости профессии аудитора, в качестве общественно значимого оператора на экономическом пространстве России.
https://ria.ru/20220517/audit-1788942888.html
https://ria.ru/20220627/zarplaty-1798284275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, аудит
Эксперт рассказала о трансформации аудиторского рынка в России
Эксперт Симакова: прекращение работы "большой четверки" не повлияет на аудиторский рынок
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Говорить о полном уходе с российского рынка "большой четверки" аудиторов нельзя, они проходят процесс трансформации, однако и без международных компаний российский рынок аудита имеет большой потенциал и компетенции, заявила РИА Новости член Национального союза аудиторов (НСА) Марина Симакова.
"Страна переживает турбулентные времена, безусловно, рынок аудита в России также переживает период изменений. Ухода (большой четверки - ред.) как такового нет, есть некий процесс мимикрии", - сказала она.
Кроме того, она привела данные статистики, которые показывают, что "четверка" аудиторских компаний консолидировала в аудите 53% рынка по выручке. "Но при этом количество аудиторов, которые у них есть – это 5,4%. То есть, 95% аудиторского сообщества в России
оказывают 50% по выручке услуг при этом вкладывают свой интеллект и более чем соответствуют всем современным вызовам", - пояснила она.
Симакова подчеркнула, что национальный аудит более чем компетентен. Однако, по ее словам, отрасль нуждается в поддержке со стороны государства.
"Мы относимся к рынку интеллекта, и мы считаем, что отрасль было бы замечательно поддержать, сделать так, чтобы льготы поддерживали как IT составляющую, так и составляющую аудиторского консалтингового рынка", - сказала Симакова. По ее словам, НСА готов совместно с различными институтами работать над системой автоматизации процессов, совершенствуя процедуры и их прозрачность, а также методологию.
По мнению Симаковой, также необходимо рассмотреть вопросы внесения поправок в законодательство о государственных закупках в части оказания аудиторских услуг, вести работу по усилению позиций национальных компаний-участников рынка профессиональных услуг, а также инициировать разработку национального программного обеспечения для проведения аудита.
Она также напомнила, что в начале июня 9 российских аудиторских компаний, членов НСА, подписали Хартию добросовестных участников рынка аудиторских услуг. Данный документ призван объединить усилия участников рынка по разработке системы мер по повышению роли и значимости профессии аудитора, в качестве общественно значимого оператора на экономическом пространстве России.