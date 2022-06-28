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В Воронеже суд отправил под домашний арест мать, бросившую младенца в лесу - РИА Новости, 28.06.2022
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В Воронеже суд отправил под домашний арест мать, бросившую младенца в лесу
В Воронеже суд отправил под домашний арест мать, бросившую младенца в лесу - РИА Новости, 28.06.2022
В Воронеже суд отправил под домашний арест мать, бросившую младенца в лесу
Суд отправил под домашний арест мать новорожденного мальчика, которого нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем, поскольку у этой женщины есть еще семь... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:55
2022-06-28T13:55
воронежская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
семилукский район
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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест мать новорожденного мальчика, которого нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем, поскольку у этой женщины есть еще семь детей, сообщило управление СК РФ по региону.Днем 22 июня 62-летний житель Семилукского района услышал из леса неподалеку от автодороги село Латное – село Нижняя Ведуга плач ребенка. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, мужчина обнаружил новорожденного мальчика без одежды. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. Ребенок был незамедлительно госпитализирован, как отмечало следствие, смерть малыша не наступила только благодаря тому, что его своевременно нашли.В субботу следствие сообщило, что оставившая новорожденного в лесу женщина установлена и задержана. Ею оказалась 37-летняя жительница Семилукского района, у которой уже есть семь детей."Следственными органами в суд направлялось ходатайство об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако ввиду наличия у женщины иных несовершеннолетних детей судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на период до 22 августа 2022 года", - сообщает следствие.СК отмечает, что в ближайшее время он намерен предъявить подозреваемой обвинение.По данным следствия, ребенка женщина родила вечером 21 июня у себя дома в селе Нижняя Ведуга. Не желая растить его, женщина в ночь на 22 июня оставила новорожденного в лесополосе.
https://ria.ru/20220603/deti-1792980454.html
воронежская область
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воронежская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), семилукский район
13:55 28.06.2022
 
В Воронеже суд отправил под домашний арест мать, бросившую младенца в лесу

Суд отправил под домашний арест мать, бросившую новорожденного в лесу под Воронежем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест мать новорожденного мальчика, которого нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем, поскольку у этой женщины есть еще семь детей, сообщило управление СК РФ по региону.
Днем 22 июня 62-летний житель Семилукского района услышал из леса неподалеку от автодороги село Латное – село Нижняя Ведуга плач ребенка. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, мужчина обнаружил новорожденного мальчика без одежды. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. Ребенок был незамедлительно госпитализирован, как отмечало следствие, смерть малыша не наступила только благодаря тому, что его своевременно нашли.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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Мать, бросившую детей на площадке в Сочи, привлекли к ответственности
В субботу следствие сообщило, что оставившая новорожденного в лесу женщина установлена и задержана. Ею оказалась 37-летняя жительница Семилукского района, у которой уже есть семь детей.
"Следственными органами в суд направлялось ходатайство об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако ввиду наличия у женщины иных несовершеннолетних детей судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на период до 22 августа 2022 года", - сообщает следствие.
СК отмечает, что в ближайшее время он намерен предъявить подозреваемой обвинение.
По данным следствия, ребенка женщина родила вечером 21 июня у себя дома в селе Нижняя Ведуга. Не желая растить его, женщина в ночь на 22 июня оставила новорожденного в лесополосе.
 
Воронежская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Семилукский район
 
 
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