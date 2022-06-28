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Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo уходит с российского рынка - РИА Новости, 28.06.2022
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Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo уходит с российского рынка
Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo уходит с российского рынка - РИА Новости, 28.06.2022
Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo уходит с российского рынка
Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo, в числе брендов которого Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:39
2022-06-28T17:02
экономика
великобритания
алкоголь
россия
санкции
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo, в числе брендов которого Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие, полностью прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России, прекращая работу в стране, сообщили РИА Новости источники на алкогольном рынке.Отвечая на вопрос, прекратила ли британская Diageo отгрузки в РФ, собеседник агентства ответил: "Да".Так, согласно информационному письму компании, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, Diageo на "глобальном уровне приняла решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в России". Компания обозначила приоритетом помощь своим сотрудникам с тем, чтобы справиться с изменениями, вызванными данным решением."Сегодня объявили об остановке работы в России. И, по слухам, увольняют 300 человек сотрудников", - сказал другой источник агентства.До этого, в марте, производитель сообщал о временной приостановке отгрузки своей продукции в Россию.
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экономика, великобритания, алкоголь, россия, санкции
16:39 28.06.2022 (обновлено: 17:02 28.06.2022)
 
Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo уходит с российского рынка

Производитель элитного алкоголя Smirnoff, Baileys и Guinness прекратил поставки в Россию

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo, в числе брендов которого Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие, полностью прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России, прекращая работу в стране, сообщили РИА Новости источники на алкогольном рынке.
Отвечая на вопрос, прекратила ли британская Diageo отгрузки в РФ, собеседник агентства ответил: "Да".
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Так, согласно информационному письму компании, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, Diageo на "глобальном уровне приняла решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в России". Компания обозначила приоритетом помощь своим сотрудникам с тем, чтобы справиться с изменениями, вызванными данным решением.
"Сегодня объявили об остановке работы в России. И, по слухам, увольняют 300 человек сотрудников", - сказал другой источник агентства.
До этого, в марте, производитель сообщал о временной приостановке отгрузки своей продукции в Россию.
 
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