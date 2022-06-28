https://ria.ru/20220628/alkogol-1798772077.html

Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo уходит с российского рынка

Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo уходит с российского рынка - РИА Новости, 28.06.2022

Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo уходит с российского рынка

Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo, в числе брендов которого Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:39

2022-06-28T16:39

2022-06-28T17:02

экономика

великобритания

алкоголь

россия

санкции

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo, в числе брендов которого Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие, полностью прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России, прекращая работу в стране, сообщили РИА Новости источники на алкогольном рынке.Отвечая на вопрос, прекратила ли британская Diageo отгрузки в РФ, собеседник агентства ответил: "Да".Так, согласно информационному письму компании, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, Diageo на "глобальном уровне приняла решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в России". Компания обозначила приоритетом помощь своим сотрудникам с тем, чтобы справиться с изменениями, вызванными данным решением."Сегодня объявили об остановке работы в России. И, по слухам, увольняют 300 человек сотрудников", - сказал другой источник агентства.До этого, в марте, производитель сообщал о временной приостановке отгрузки своей продукции в Россию.

https://ria.ru/20220628/michelin-1798632908.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, алкоголь, россия, санкции