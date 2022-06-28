https://ria.ru/20220628/afganistan-1798833204.html

Путин попросил Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане

Путин попросил Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане - РИА Новости, 28.06.2022

Путин попросил Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин попросил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:20

2022-06-28T18:20

2022-06-28T18:20

захват власти в афганистане талибами

в мире

таджикистан

эмомали рахмон

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765686507_0:126:2960:1791_1920x0_80_0_0_c032f4df2c0d017265f75be248afcbe6.jpg

ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане."Вам отсюда, конечно, виднее, что происходит в стране, и что нужно делать для того, чтобы ситуация в этом регионе, в зоне нашей совместной ответственности, была стабильной и не угрожала бы никому, никаким соседям и сама шла на пользу, в том числе, и многонациональному народу Афганистана", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220616/afganistan-1795617516.html

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, таджикистан, эмомали рахмон, россия, владимир путин