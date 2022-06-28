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Путин попросил Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане - РИА Новости, 28.06.2022
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Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220628/afganistan-1798833204.html
Путин попросил Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане
Путин попросил Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане - РИА Новости, 28.06.2022
Путин попросил Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане
Президент РФ Владимир Путин попросил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:20
2022-06-28T18:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
таджикистан
эмомали рахмон
россия
владимир путин
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ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане."Вам отсюда, конечно, виднее, что происходит в стране, и что нужно делать для того, чтобы ситуация в этом регионе, в зоне нашей совместной ответственности, была стабильной и не угрожала бы никому, никаким соседям и сама шла на пользу, в том числе, и многонациональному народу Афганистана", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220616/afganistan-1795617516.html
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в мире, таджикистан, эмомали рахмон, россия, владимир путин
18:20 28.06.2022
 
Путин попросил Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане

Путин попросил рассказать, как глава Таджикистана Рахмон видит ситуацию в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона рассказать о его видении ситуации в Афганистане.
"Вам отсюда, конечно, виднее, что происходит в стране, и что нужно делать для того, чтобы ситуация в этом регионе, в зоне нашей совместной ответственности, была стабильной и не угрожала бы никому, никаким соседям и сама шла на пользу, в том числе, и многонациональному народу Афганистана", - сказал Путин.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТаджикистанЭмомали РахмонРоссияВладимир Путин
 
 
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