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Путин заявил, что Россия пытается стабилизировать ситуацию в Афганистане

Путин заявил, что Россия пытается стабилизировать ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 28.06.2022

Путин заявил, что Россия пытается стабилизировать ситуацию в Афганистане

Россия делает все, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась и пытается выстраивать отношения с политическими силами, которые контролируют ситуацию в стране, РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:57

2022-06-28T17:57

2022-06-28T20:12

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ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Россия делает все, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась и пытается выстраивать отношения с политическими силами, которые контролируют ситуацию в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном."Вы знаете, что мы делаем все для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, мы пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию", - сказал Путин.Он добавил, что будет раз услышать мнение Рахмона по поводу того, как развиваются отношения Таджикистана с соседними государствами, в том числе с Афганистаном.

https://ria.ru/20220624/zemletryasenie-1797789890.html

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Путин: "Мы пытаемся делать все для того, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась" Россия делает все, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась и пытается выстраивать отношения с политическими силами, которые контролируют ситуацию в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 2022-06-28T17:57 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, афганистан, в мире, здоровье - общество, таджикистан