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Путин заявил, что Россия пытается стабилизировать ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин заявил, что Россия пытается стабилизировать ситуацию в Афганистане
Путин заявил, что Россия пытается стабилизировать ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 28.06.2022
Путин заявил, что Россия пытается стабилизировать ситуацию в Афганистане
Россия делает все, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась и пытается выстраивать отношения с политическими силами, которые контролируют ситуацию в стране, РИА Новости, 28.06.2022
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россия
афганистан
в мире
здоровье - общество
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Россия делает все, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась и пытается выстраивать отношения с политическими силами, которые контролируют ситуацию в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном."Вы знаете, что мы делаем все для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, мы пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию", - сказал Путин.Он добавил, что будет раз услышать мнение Рахмона по поводу того, как развиваются отношения Таджикистана с соседними государствами, в том числе с Афганистаном.
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Путин: "Мы пытаемся делать все для того, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась"
Россия делает все, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась и пытается выстраивать отношения с политическими силами, которые контролируют ситуацию в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
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россия, афганистан, в мире, здоровье - общество, таджикистан
17:57 28.06.2022 (обновлено: 20:12 28.06.2022)
 
Путин заявил, что Россия пытается стабилизировать ситуацию в Афганистане

Путин: Россия делает все возможное для нормализации ситуации в Афганистане

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ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Россия делает все, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась и пытается выстраивать отношения с политическими силами, которые контролируют ситуацию в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Вы знаете, что мы делаем все для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, мы пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию", - сказал Путин.
Он добавил, что будет раз услышать мнение Рахмона по поводу того, как развиваются отношения Таджикистана с соседними государствами, в том числе с Афганистаном.
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